بأزياء فرعونية ساحرة ومتنوعة.. أبرز إطلالات نجمات الفن في حفل موكب المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على الظهور بأفضل إطلالة وأبهى صورة أثناء مشاركتهم في حفل موكب المومياوات الملكية.

وفي التقرير التالي، يستعرض الخليج 365 أبرز إطلالات نجمات الفن أثناء حضورهم في حفل موكب المومياوات الملكية:

-نيلي كريم:

ارتدت الفنانة نيللي فستانا طويلا باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، مزينا بالتطريزات من أعلى، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة وخاتم وأسورة، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

-هند صبري:

تألقت الفنانة هند صبري بإطلالة مميزة باللون الأخضر، بفستان بأكمام طويلة وفتحة جانبية تبرز اللون الذهبي اللامع، واعتمدت في إطلالتها على ألوان القوة عند الفراعنة، ولعل أبرزها اللونين الأخضر والذهبي.

-يسرا:

ظهرت الفنانة يسرا بفستاناً باللون الأبيض الناصع، وتتميز قصته بسبعة صغيرة من عند الصدر ووشاح طويل بنفس اللون، ونسقت معه مجوهرات فرعونية مكونة من تاج كبير مرصع بفصوص بمزيج من اللونين الذهبي واﻷزرق وأساور كبيرة في اليدين، واعتمدت مكياجاً قوياً وركزت على رسمة العيون، واختارت أن يكون شعرها الذهبي منسدلاً على كتفيها.

-منى ذكي:

-طلت الفنانة منى ذكي بفستان بصيحة الأكتاف العريضة المنسدلة البليسة، وفتحة صدر على شكل حرف V، وقرط فرعوني كبير باللونين الأزرق والفضي حول الرقبة.

كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل الملموم والألوان الهادئة بالمكياج.