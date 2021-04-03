يسرا تتألق بالزي الفرعوني في حفل موكب نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور جمال

تألقت الفنانة يسرا، خلال مشاركتها في حفل نقل المومياوات الملكية، بإطلالة فرعونية مليكة رائعة.

وارتدت فستاناً باللون الأبيض الناصع، وتتميز قصته بسبعة صغيرة من عند الصدر ووشاح طويل بنفس اللون.

ونسقت معه مجوهرات فرعونية مكونة من تاج كبير مرصع بفصوص بمزيج من اللونين الذهبي واﻷزرق وأساور كبيرة في اليدين.

واعتمدت مكياجاً قوياً وركزت على رسمة العيون، واختارت أن يكون شعرها الذهبي منسدلاً على كتفيها.

وانطلقت رحلة 22 مومياء ملكية، منذ قليل، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة. وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.