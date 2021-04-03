أثار الجدل على مواقع التواصل.. عالم آثار يوضح سر جمال شعر الملكة "تي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

جدل كبير أثاره شعر مومياء الملكة تي، واحدة من المومياوات الملكية الـ22، التي يتم الآن نقلها من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شعر الملكة "تي" خطف الأنظار، بسبب كثافته وحفاظه على لونه طيلة آلاف السنين، ليكشف زاهي حواس عالم الآثار والسياحة، السر في ذلك.

وقال حواس لبرنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، إن الملكة "تي" صاحبة أفضل شعر في الحضارة الفرعونية القديمة، كانت دائمة الاعتناء بشعرها.

وأضاف حواس: "عند موتها قاموا بوضع خلطات من الحنة وتقنيات التحنيط لحفظ شعرها، تمهيدًا لحياة البعث والخلود بعد الموت".

اختتم حواس: "الملكة تي كانت تستخدم لشعرها حنة قديمة وبعض المكونات العشبية القديمة التي استخدموها فيما بعد في أعمال التحنيط".

وانطلقت قبل قليل رحلة 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.