بفستان أنيق وشعر كيرلي.. نسمة محجوب تحيي حفل نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ظهرت المطربة نسمة محجوب خلال إقامة حفل نقل المومياوات الملكية، بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانًا باللون الكحلي.

وتميزت إطلالة نسمة محجوب بالأناقة والبساطة، حيث كان الفستان كحليا بكُسَر تحيط الوسط واكستنشن على الكتف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا يتماشى مع لون بشرتها، متعمدة إبراز العين بالكحل الأسود، كما اعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان وتركت القصة الكيرلي على الجانب .

وانطلقت رحلة 22 مومياء ملكية، منذ قليل، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.