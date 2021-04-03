بإطلالة ساحرة.. ريهام عبد الحكيم تحيي حفل نقل المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ظهرت المطربة ريهام عبد الحكيم خلال إقامة حفل نقل المومياوات الملكية، بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانًا باللون الذهبي.

وتميزت إطلالة ريهام عبدالحكيم بالأناقة والبساطة، حيث كان الفستان بذيل طويل وكرانيش على الكتف، معتمدة مكياجًا بنيًا لتتناسق ألوانه مع لون الفستان، وتسريحة الشعر المنسدل.

وانطلقت رحلة 22 مومياء ملكية، منذ قليل، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.