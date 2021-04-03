لايف ستايل

بإطلالة ساحرة.. ريهام عبد الحكيم تحيي حفل نقل المومياوات الملكية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ظهرت المطربة ريهام عبد الحكيم خلال إقامة حفل نقل المومياوات الملكية، بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانًا باللون الذهبي.

وتميزت إطلالة ريهام عبدالحكيم بالأناقة والبساطة، حيث كان الفستان بذيل طويل وكرانيش على الكتف، معتمدة مكياجًا بنيًا لتتناسق ألوانه مع لون الفستان، وتسريحة الشعر المنسدل.

وانطلقت رحلة 22 مومياء ملكية، منذ قليل، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا