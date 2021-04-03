أثارت إعجاب الفتيات.. وصفة «دهن البقر» كلمة السر في شعر «الملكة تي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«قوليلنا إيه هو روتين شعرك.. هي كانت بتحط ايه لشعرها عشان يفضل كدة طول السنين دي؟»، كانت هذه هي أسئلة الفتيات على مدار الساعات الماضية، عبر الصفحات المختلفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب انتشار صورة لمومياء «الملكة تي» المقرر نقلها اليوم ضمن موكب المومياوات، من متحف القاهرة إلى متحف الحضارة، حيث ظهرت بشعرها وهو في حالة جيدة رغم مرور آلاف السنوات على تحنيطها.

وعلى الفور انتشرت صورة الملكة، التي بدت بشعر طويل وكثيف، مموج وداكن اللون، ما أثار استغراب الكثير متسائلين عن سر الأمر، وما الوصفة السحرية التي حافظت على الشعر طيلة هذه المرة.

سر شعر الملكة تي

من جانبه، كشف، مجدي شاكر، الباحث في الحضارة المصرية، عن سر الوصفة السحرية، التي استخدمتها الملكة للحفاظ على شعرها لآلاف السنوات.

وأكد الباحث في الحضارة المصرية، خلال حديثه لبرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية dmc، أن هذه الوصفة هي خليط من دهن البقر، مع زيت الخروع والصنوبر، ويؤدي استخدامها لتلك النتيجة المُبهرة.

وطالب مجدي شاكر، بتنفيذ تلك الوصفة وبيعها للسيدات، كمنتج عناية بالشعر.

البث المباشر لحفل نقل موكب المومياوات

ويشاهد العالم، حدثا عالميا اليوم على أرض مصر، يتمثل في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.