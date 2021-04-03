ظهرت بملامح فرعونية.. من هي المذيعة آية الغرياني مقدمة حفل المومياوات الملكية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمكياج أقرب للملامح الفرعونية، معتمدة على الكونتور داكن اللون، والمكياج الصريح أعلى جفون العين، بدرجات الأزرق مع الشعر المنسدل، تألقت الإعلامية آية الغرياني، خلال تقديمها حفل موكب نقل المومياوات.

وظهرت المذيعة بفستان مخملي، باللون الذهبي البسيط، مع الإكسسوار الذهبي، فضلًا عن «هيدبيس» مرصع بالفصوص.

وظهرت الإعلامية، وهي تتحدث بلباقة عالية، بشكل لافت للأنظار، لقدرتها على تقديم الحدث العظيم.

ويرصد «هن» في السطور التالية، معلومات عن الإعلامية آية الغرياني:

- درست بكلية اللغات التطبيقية بالجامعة الفرنسية

- استكملت العام الأخير من دراستها بجامعة السربون في فرنسا

- عملت كمذيعة نشرة بفضائية «القاهرة والناس»، خلال بدايتها الإعلامية

- تم اختيارها لتقديم نشرات إخبارية بقناة «dmc».

- وقع الاختيار عليها بقناة «dmc» للمشاركة في تقديم برنامج «8 الصبح».

- بدأت بتقديم فقرات اللايف ستايل خلال البرنامج، قبل أن تنطلق لتقديم الفقرات الإخبارية الأخرى.

- تقدم حاليًا برنامج «لايت شو» وهو برنتامج فني، يعتمد على أخبار الفن والمشاهير، ومحاورتهم.

حفل نقل موكب المومياوات

ويشاهد العالم، حاليًا، حدثا عالميا على أرض مصر، يتمثل في موكب نقل 22 من المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

ويتم نقل 22 مومياءً، 18 ملكا و4 ملكات، من أسر فرعونية مختلفة، على عربات صممت خصيصا لهذ الحدث في شكل فرعوني. ويُوضع كل ملك في صندوق زجاجي أعلى العربة، يظهر عليه اسمه بثلاث لغات مختلفة هي «العربية، الإنجليزية، والهيروغليفية».