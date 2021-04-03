«قفلته وخليته محتشم».. تفاصيل فستان ناردين فرج بموكب نقل المومياوات (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بفستان أحمر غلب عليه التصميم الفرعوني، تألقت الإعلامية ناردين فرج، خلال تقديم حفل موكب المومياوات الملكية، بإطلالة من توقيع زهير مراد، خبير الأزياء الراقية، حيث ارتدت مجموعته «ربيع 2020» التي صممها على الطراز الفرعوني.

وقررت الإعلامية إجراء بعض التعديلات على التصميم الأصلي، كي يبقى محتشما عن الفستان التي ظهرت به العارضة، حيث قررت تبطين الجزء العلوي منه، بعدما كان شفافا وكاشفا للجسم، كما قررت غلق فتحة هوليود الواسعة الكاشفة للساق، كي يتناسب مع الحدث.

ويرصد «هن» في السطور التالية معلومات عن المذيعة ناردين فرج:

1- من مواليد مدينة الإسكندرية، وهي من أصول لبنانية.

2- بدأت العمل في الإذاعة، حيث شاركت في تقديم برنامج «عيش صباحك».

3- شاركت في إنشاء إحدى إذاعات راديو النيل «هيتس إف إم».

4- تولت إدارة هذه المحطة وتدريب المذيعين الجدد.

5- في عام 2008 بدأت عملها بالتليفزيون، حيث قدمت برنامجا نسائيا يهتم بالمرأة المصرية.

6- ومن عام 2009 إلى 2011، قدمت برنامجين على قناة «ON TV»، أحدهما للنساء والآخر عن الأفلام وشباك التذاكر.

7- ومن بعد ثورة يناير، قدمت ناردين برنامجا سياسيا في عام 2012 عن فترة الانتخابات الرئاسية.

8- زادت شهرتها حينما قدمت فقرة في برنامج «أرابز جوت تالنت أكسترا»، في الموسمين الثالث والرابع، ثم انتقلت لتقديم برنامج «إي تي» بالعربي.

9- قدمت «ناردين»، برنامج المواهب «ذا فويس كيدز» في عام 2017، وأيضًا برنامج «ذا فويس» في موسمه الرابع، برفقة الإعلامي السعودي بدر آل زيدان.

10- ناردين متزوجة من رجل أعمال ذي أصول لبنانية، ولديها ابنتان «مايا ودانا».

11- قدمت الاحتفالية التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إتمام مسجد «الفتاح العليم» وكاتدرائية «ميلاد المسيح»، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من إنشائهما في وقت قياسي.

12- قدمت حفل ختام منتدى شباب العالم في 2019.

حفل نقل موكب المومياوات

واليوم بدأت رحلة نقل 22 من المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في حدث عالمي كبير على الأراضي المصرية.

ويتم نقل 18 ملكا و4 ملكات، من أسر فرعونية مختلفة، إلى 17 تابوتا، من خلال عربات صممت خصيصا لهذ الحدث في شكل فرعوني.

ويُوضع كل ملك في صندوق زجاجي أعلى العربة، يظهر اسمه عليه بثلاث لغات مختلفة هي «العربية، الإنجليزية، والهيروغليفية».

ويستغرق الموكب ما يقرب من 45 دقيقة لحين نقله من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.