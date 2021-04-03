تفاصيل فستان جاسمين طه زكي: «شيفون وتطريز فرعوني»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بإطلالة ملكية أشبه بالتصميم الفرعوني، تألقت المذيعة جاسمين طه، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة» على شاشة DMC، خلال تقديم احتفال موكب نقل المومياوات الملكية.

إطلالة جاسمين طه زكي

وحرصت الإعلامية جاسمين طه زكي، على ارتداء فستان مختلف، يتناسب مع الحدث التاريخي، من تصميم نور عزاوي، حيث ارتدت فستانا من «السيلفر» الفاتح، مرصع بالفصوص والتطريزات اللامعة، وجاء الفستان محتشما، بأكمام من الشيفون.

كما اعتمدت الإعلامية على قرط طويل وبسيط، مع الشعر المنسدل الويفي، والإكسسوار اللامع.

كما تألقت المذيعة جاسمين طه، بمكياج تُرابي هادئ، أبرز ملامحها.

تفاصيل فستان جاسمين طه

من جانبها، علقت مصممة الأزياء نهى عبدالعزيز، على إطلالة الإعلامية جاسمين طه، مؤكدة أن الفستان مناسب للحدث والاختيار موفق، حيث وُفقت في اختيار اللون مع الحلي المناسب.

وعن تصميم الفستان، أكدت نهى عبد العزيز لـ«هُن» أن الفستان مصنوع من قماش الشيفون والتطريز المستوحي من التراث الفرعوني.

من هي جاسمين طه؟

- هي ابنة العميد طه زكي وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق.

- تزوجت من الدكتور إبراهيم حجازي، نجل عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، في الصف الثاني الجامعي.

- حصلت على ماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية.

- بدأت حياتها المهنية كمراسلة، في التليفزيون المصري ثم مساعدة مخرج، ثم مقدمة برامج.

- شاركت في تقديم برنامج «البيت بيتك»، و«ليالي الأوبرا»، و«صباح الخير يا مصر»، و«هن»، و«نادي السينما»، و«ويك إيند».

- قدمت مؤتمر تدشين العام الثقافي المصري الصيني بالأقصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني.

- شاركت الإعلامية جاسمين طه في تقديم أكثر من مهرجان عام 2015، أبرزها مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

- في 2016، قدمت حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018.

- في 2019 قدمت احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- قدمت حفل الفنانة أنغام، بمسرح الصوت والضوء أمام الأهرامات، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- شاركت في تقديم حفل قرعة مونديال اليد.

- انضمت جاسمين طه في يناير 2017 لقناة «DMC» لتشارك في تقديم برنامج «السفيرة عزيزة».