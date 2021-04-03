أول صورة لوالدة زوج إسراء عماد وشقيقه بعد الإفراج عنهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حصل «هن» على أول صورة للسيدة حنان، والدة الزوج المتهم بالتعدي على زوجته إسراء عماد بآلة حادة وشروعه في قتلها، وشقيقه مصطفى، الشهير بـ«تيتو»، بعد إخلاء سبيلهما من النيابة، حيث نُسبت إليهما اتهامات بالتحريض على الشروع في قتل إسراء، فتاة الإسكندرية.

وفي وقت سابق، ألقت قوات الأمن القبض على السيدة حنان، 45 عامًا، والدة زوج إسراء، وشقيقه مصطفى، وذلك لسماع أقوالهما فيما هو منسوب إليهما من الاشتراك في الواقعة بالتحريض في واقعة الشروع في قتل الشابة إسراء، وتحريض الزوج على قتلها، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهما.

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وقررت نيابة أول المنتزه بالإسكندرية، عرض المجني عليها إسراء عماد، البالغة من العمر 18 عاما، على مصلحة الطب الشرعي بحضور أحد مندوبيها، فيما تقرر إعادة عرضها مرة أخرى عقب إزالة الضمادات التي كانت تغطي جروحها.

وكشف محامي الضحية، أن «تيتو» أكد أمام النيابة بأنه نصح شقيقه بالتراجع على فعلته، وقال له «هتودينا في داهية».

ومن أسباب الإفراج عليهما أيضًا أقوال الضحية إسراء عماد، أمام النيابة بأن والدة وشقيق زوجها لم يتواجدا في مكان حدوث الجريمة لكن زوجها تواصل مع شقيقه ووالدته وأخبرهما عبر الهاتف بالواقعة وقال لشقيقه: «أنا خلصت» ورد عليه شقيقه معاتبًا: «إنت عملت كدا ليه إنت كدا هتودينا كلنا في داهية».

وأوضح المحامي في تصريحات لـ«هن» أن أقوال إسراء كانت سببا رئيسيا في إخلاء سبيلهما، حيث تطابق هذا الكلام مع أقوال إسراء دون قصد، بعدم وجودهما أثناء ارتكاب الواقعة، رغم اتهامهما لهما بالتحريض والمساعدة، لكن قوله ليس له دليل، وإنما محض اتهامات مرسلة، وجاء حديث الزوجة متفقًا مع حديث والدة المتهم وشقيقه.

فيما أمر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه بالإسكندرية بتجديد حبس زوج إسراء البالغ من العمر 24 سنة، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الشروع في قتل زوجته، حيث أحدث طعنات في سائر أنحاء جسدها في واقعة أثارت الرأي العام في مصر.