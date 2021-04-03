ناردين فرج تتألق بالأحمر الناري خلال تقديم حفل موكب المومياوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تألقت الإعلامية ناردين فرج، خلال تقديمها حفل موكب المومياوات الملكية بإطلالتها، حيث ظهرت مرتدية فستانًا باللون الأحمر الناري، بقصة مدورة على الرقبة، وموصل باكستنشن على الأكتاف، وأكمام من الشيفون مطرزة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ولمسات من الماكياج الناعم بالألوان الترابية، وأضفت للإطلالة أناقة بارتداء إكسسوارات رقيقة كقرط بأذنيها وخواتم ذهبية بأصابعها.

وانطلقت رحلة 22 مومياء ملكية، منذ قليل، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.