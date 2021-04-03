آية الغرياني بفستان أنيق في حفل موكب المومياوات الملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

ظهرت الإعلامية آية الغرياني، بإطلالة أنيقة، في أثناء تقديمها حفل موكب المومياوات الملكية، من متحف الحضارة بالفسطاط.

وارتدت آية فستانا طويلا باللون الكافيه، من قماش المخمل، مزود بأكمام طويلة.

واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت مكونة من أقراط طويلة وخاتم وانسيال، وتركت شعرها منسدلا.

وتنطلق بعد قليل رحلة 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.