ما الفرق بين أنواع كريمات البشرة.. وكيف تختارين أنسبها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أصبح كريم BB شائع جداً بين الكثير من النساء، الذي يساعد في استعادة نضارة البشرة التي أصبحت سيئة، بسبب استخدام مستحضرات التجميل المختلفة.

وظهرت كريمات أخرى مماثلة في السنوات الأخيرة، وهي كريمات CC وDD وPP وEE، نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع "brightside"

- كريم BB

BB اختصار لمصطلح beauty balm أي "مرهم الجمال"، ويساعد على ترطيب بشرة الوجه وتهدئة تهيج البشرة، وهو يناسب ويصلح لمختلف أنواع البشرة.

- كريم СС

يرمز CC إلى عبارة color control، أي "التحكم في اللون"، وصنع هذا النوع من الكريم من أجل بشرة الوجه الشاحبة أو المتقرحة ذات البقع الحمراء، حيث يحتوي على عناصر تمنح بشرتك الانتعاش وتضفي عليها ملمساً ناعماً ومتناسقاً، لكن على الجانب الآخر لايعتبر الخيار الأفضل للنساء اللاتي لديهن بشرة دهنية أو يعانين من بعض المشاكل الجلدية.

- كريم DD

تشير كريم DD إلى daily defense أو "الدفاع اليومي"، لذا يساهم في حماية بشرتك والعناية بها من أشعة الشمس، ومع ذلك، يجب تجنب استخدامه بصورة مفرطة لأنه قد يعرض مسام بشرتك للانسداد، كما أن له آثار تكون ملحوظة أكثر على البشرة الأكبر سناً.

- كريم PP

كريم PP أو pink perfect، أو ما يعرف بـ"الوردية المثالية"، وهو كريم أساس تملأ جزيئات السيليكون التي تحتويها جميع الأجزاء غير المستوية من البشرة، مما يجعل مظهرها ناعماً ومتساوياً.

كما أنه يناسب جميع أنواع البشرة، لكن يجب بعد وضعه إضافة طبقة من كريم بدرجة لون بشرتك فوقها.

- كريمات EE

ترمز EE إلى عبارة extra exfoliation أي كريم "التقشير الإضافي"، لذا فهو يساعد على تجديد البشرة والتخلص من خلايا الجلدالميتة، فضلا عن أنه يحمي البشرة من أشعة الشمس، ويساهم في ترطيبها.

ويجمع هذا الكريم بين الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية والحماية من حب الشباب، لكن من الأفضل عدم الإكثار من استخدامه، ولا ينصح به لمن لديهن بشرة رقيقة أو حساسة.