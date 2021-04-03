مذيعة موكب المومياوات الملكية تتألق بالزي الفرعوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت المذيعة جاسمين طه، بحفل موكب الممياوات الملكية، بإطلالة ملكية فرعونية مميزة.

ارتدت جاسمين فستانا باللون الفضي، بصيحة الكاب، مرصع بالنقوش والرسومات الفرعونية المميزة.

ونسقت مع الإطلالة أقراطا طويلة على شكل سلاسل متدلية.

واعتمدت تسريحة الشعر الأسود المنسدل، والمكياج بالألوان النيود.

وتنطلق بعد قليل رحلة 22 مومياء ملكية، في رحلة ينتظرها العالم من مقر عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم في متحف الحضارة بالفسطاط في مصر القديمة.

وتُسلط أنظار العالم على قلب العاصمة المصرية لمتابعة تحرك الموكب المهيب لـ 22 من ملوك مصر العظام في رحلتهم.