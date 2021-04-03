7 طرق تساعدك على التعامل مع الأشخاص الفضوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الأشخاص الذين يميلون إلى التدخل في شؤون غيرهم بطريقة غير طبيعية ومستفزة.

ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على التعامل مع الأشخاص الفضوليين، كما أوضح موقع "برايت سايد".

1- وضع حدود واضحة:

استخدم عبارات "أنا" الحازمة، وتعلم أن تقول لا وأنه ليس عليك حتى أن تقدم لهم تفسيرًا لذلك.

من المفيد أيضًا حماية الأشياء الخاصة بك، مثل عدم ترك هاتفك أو تسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك على جهاز كمبيوتر مشترك، حتى لا يتمكن المتدخلون من الوصول إلى معلوماتك.

2- لا تأخذ الأمر على محمل شخصي:

اعلم أنه يمكنك التحكم في ما تفعله، لكن لا يمكنك التحكم فيما يفعله الآخرون، لذا، حتى لو كنت تعلم أنه ما كان يجب أن يقولوا أو يسألوا عما فعلوه، يمكنك التحكم في شعورك حيال ذلك، لذا حاول التركيز على ما يقولونه، بدلاً من التركيز على ما إذا كان يجب أن يحدث أم لا.

3- تجاهلهم:

هناك بعض الأشخاص الذين لا يمكنك تجنبهم ويتعين عليك الحفاظ على علاقتك معهم، مثل زميلك أو جارك، وإذا تدخلوا في حياتك، طالما أنها لا تخرج عن نطاق السيطرة، فربما يكون من الأفضل عدم الالتفات إليهم.

4- لا تشارك الأشياء الخاصة معهم:

تجنب مشاركة معلوماتك الشخصية مع الأشخاص الفضوليين، وذلك لأنهم بمجرد أن يعرفوا شيئًا عنك، سيرغبون في التعليق عليه أو التشكيك فيه، لذا حاول الاحتفاظ بالأشياء لنفسك.

5- قلل من وقتك معهم:

إن أبسط طريقة للتعامل مع الشخص الذي يتدخل في أمور الآخرين هي تقليل تفاعلك معه، وإذا كان بإمكانك الابتعاد عن التعامل معهم، فافعل ذلك، على سبيل المثال، يمكنك بسهولة حجب أسمائهم حتى لا تضطر إلى الرد في كل مرة يتصلون فيها.

6- تغيير الموضوع:

من أفضل الطرق لتجنب الإجابة على الأسئلة الفضوليّة هي تغيير الموضوع، لذا إذا سألك شخص ما شيئًا لا تشعر بالراحة في الإجابة عليه، فيمكنك أيضًا تغيير الموضوع والتحدث في موضوع آخر.

7- أخبرهم بما تشعر به:

قد يعتقد بعض الأشخاص أنهم يقولون أشياء غير ضارة فقط دون معرفة أن كلماتهم تسبب لك الألم، ولكن إذا تحولوا إلى التقليل من شأنك أكثر بعد أن تخبرهم عن انزعاجك، فهذه علامة واضحة على أنهم من النوع الذي يجب عليك الابتعاد عنه.