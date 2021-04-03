إطلالات اليوم.. صبا مبارك جذابة.. وهنا الزاهد ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيهن وجمهورهن أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي سويت شيرت باللون الليموني، مزودا بأكمام طويلة، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر بفستان باللون الأسود، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون النبيتي، وتركت شعرها منسدلا.

- هنا الزاهد:

تألقت الفنانة هنا الزاهد بالطو باللون البينك، مزودا بأكمام وأزرار من الأمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- هيفاء وهبي:

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بتيشرت باللون الأبيض مع جاكيت باللون الأخضر مع بنطلون باللون الأزرق الفاتح، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

- صبا مبارك:

كما ارتدت الفنانة صبا مبارك تيشرت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- آيتن عامر:

أما الفنانة آيتن عامر ظهرت بفستان قصير باللونين الأسود والذهبي، مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- أسما جلال:

طلت الفنانة أسماء جلال بثوب باللون الأسود، مع جاكيت بنفس اللون وبنطلون باللونين الأسود والأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.