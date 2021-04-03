إطلالات باللونين الأبيض والأسود من غالية المحمودي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 07:46 مساءً - غالية المحمودي، مدونة موضة سعودية، تقدِّم من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً مختلفة لإطلالاتها اليومية ونُبَذاً عن اختياراتها من الأزياء والصيحات الجمالية؛ حيث تتمتع إطلالاتها بالبساطة والأناقة، ومن وحيها نلهمك اليوم عدة أفكار لارتداء الأزياء باللونين الأبيض والأسود، لمظهر حيادي بسيط ومفعم بالأناقة.



تنسيق عملي باللون الأبيض والأسود

تنسيق عملي باللون الابيض والاسود الصورة من حسابها على الانستغرام



في لوك ناعم وأنيق يتناسب مع مظهرك في العمل، اخترنا لك إطلالة ناعمة من غالية المحمودي باللونين الأبيض والأسود؛ حيث تأنقت ببنطلون من الجينز الأبيض وبليزر أبيض ناعم مع بلوزة سوداء زينتها بقلادة ذهبية، وأكملت اللوك بنظارة عصرية شمسية وحذاء مفرغ باللون الأبيض.

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إطلالات أحادية اللون للعمل

تنسيق احادي اللون من غالية المحمودي -الصورة من حسابها على الانستغرام



تُعَدُّ صيحة البدلة الرسمية بالألوان الأحادية من أكثر الصيحات المناسبة لمظهرك في العمل، لذا نسقت غالية المحمودي بنطلوناً من الجلد الأسود مع بلوزة وبليزر باللون الأسود، وزينت مظهرها بقلادة وحقيبة باللون الذهبي الناعم، فيما اختارت في اللوك الثاني بنطلوناً واسعاً وبليزر باللون الأبيض مع حذاء من المخمل الفوشيا لكسر رتابة الإطلالة.

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خيارات الفساتين البيضاء للإطلالات اليومية

فستان عملي باللون الابيض -الصورة من حسابها على الانستغرام



الفساتين البيضاء الكاجوال تُعتبر من الخيارات الأكثر أناقة وبساطة، وتتناسب مع مختلف الفتيات في إطلالاتهن اليومية، لذا أطلت غالية المحمودي بفستان أبيض مصمم بياقة وأزرار في الجزء العلوي، وزينته بحزام عريض للخصر من القماش الأسود، وفي مظهر صيفي مناسب للشابات ظهرت بفستان أبيض قصير مزين بأكمام منفوخة ومطاط في الخصر مع ربطة بيضاء للشعر وحذاء بكعب، وفي مظهر أنثوي ارتدَتْ فستاناً أبيض قصيراً من الساتان المنقط بالأسود للوك مميز.

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تنسيق التنورة باللونين الأبيض والأسود

تنسيق التنورة باللون الابيض والاسود -الصورة من الانستغرام



تفضل الكثيرات من الفتيات ارتداء التنورة في إطلالاتهن اليومية، حيث توفِّر الكثير من الراحة والأناقة في إطلالاتهن، لذا تألقت غالية المحمودي بتنورة وبلوزة قصيرين باللون الأبيض المطبع بالأسود مع بلوزة شفافة سوداء وجوارب طويلة شفافة باللون الأسود، وفي إطلالة أخرى تزينت بتنورة بيضاء ملفوفة مع بلوزة سوداء محتشمة مصممة بمطاطات في الصدر والأكمام للوك عصري.

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إطلالة كاجوال باللون الأبيض

اطلالة كاجوال باللون الابيض -الصورة من الانستغرام



لزي حيوي بسيط وأنيق، لا تترددي في اعتماد الأزياء البيضاء في إطلالاتك اليومية، لا سيما في فصل الصيف، وعن غالية المحمودي فقد نسقت بلوزة بيضاء بأكمام شفافة منقطة بالأبيض مع بنطلون من الجينز الأبيض، واعتمدت اكسسوارات الإطلالة باللون الأسود لخيار ناعم وأنيق.

صيحة الألوان الحيادية في الأزياء من الصيحات التي لا تنتهي أبداً، وبرزت هذا العام بقوّة على منصّات الأزياء، فواكبي هذه الصيحة بأزياء اللونين الأبيض والأسود من وحي غالية المحمودي.

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