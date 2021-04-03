مفاجأة: أقوال إسراء عماد برأت والدة زوجها وشقيقه من التورط في القضية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أخلت النيابة العامة، سبيل شقيق زوج الشابة إسراء عماد، ووالدته، في واقعة اعتدائه على زوجته إسراء، بطعنها بآلة حادة وشروعه في قتلها، وذلك دون كفالة أو اتهام لعدم كفاية الأدلة ضدهما، لتضيق الدائرة على الزوج المعتدي.

وفند أحمد مهران، الذي يتولى الدفاع عن إسراء، أسباب الإفراج عن شقيق زوجها ووالدته، قائلًا في حديثه لـ«هن»، إن إخلاء سبيلهما من النيابة يرجع لعدة أسباب، منها شهادة الزوج المعتدي الذي اعترف بمسؤوليته عن الجريمة بشكل كامل، وقام بتبرئة والدته وشقيقه، وأكد أن لا علاقة لهما بها، بجانب أن مصطفى، الشقيق الأصغر ووالدته حنان، كشفا خلال تحقيقات النيابة عن عدم وجود أي صلة لهما بالحادث، أو أن يكونا حرضا الزوج على الاعتداء على زوجته.

وأضاف مهران، أن والدة الزوج أنكرت بشكل قاطع تورطها في قضية اعتداء ابنها بطعن زوجته والشروع في قتلها، وأنها تفاجأت بحدوث الواقعة، كما أنكرت تمامًا قولها بأنها أمرت الابن بأن يقوم بلفها في قطعة قماش ويلقيها في البحر والأمر ذاته بالنسبة لشقيقه مصطفى الشهير بـ«تيتو».

وأشار محامي الضحية إلى أن «تيتو» أدلى أمام النيابة بأنه نصح شقيقه بالتراجع على فعلته، وقال له «هتودينا في داهية».

ومن أسباب الإفراج عليهما أيضًا، بحسب المحامي، أقوال الضحية إسراء عماد، أمام النيابة، بأن والدة وشقيق زوجها لم يتواجدا في مكان حدوث الجريمة، لكن زوجها تواصل مع شقيقه ووالدته وأخبرهما عبر الهاتف بالواقعة وقال لشقيقه: «أنا خلصت» ورد عليه شقيقه معاتبًا: «إنت عملت كدا ليه إنت كدا هتودينا كلنا في داهية».

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وأوضح أن أقوال إسراء، كانت سببا رئيسيا في إخلاء سبيلهما، حيث تطابق هذا الكلام مع أقوال إسراء دون قصد عدم وجودهما أثناء إرتكاب الواقعة رغم اتهامهما لهما بالتحريض والمساعدة لكن قولها ليس له دليل وهو محض أقوال مرسلة وجاء حديثها متفقًا مع حديث الثلاثة.

وكان المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، أمر بإخلاء سبيل والدة زوج إسراء عماد وشقيقه واستبعادهما من التحقيقات في واقعة الشروع في قتل إسراء عماد.