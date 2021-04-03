محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم بمضاعفات كوفيد-19 بعد الإصابة بفيروس كورونا القاتل، أو ما يعرف بـ"كوفيد الشديد طويل الأمد".

ويستعرض الخليج 365 7 أمراض خطيرة تسبب إصابتك بكوفيد الشديد، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا يعد مرض كوفيد الشديد مخيفًا جدًا؟

في حين أن غالبية حالات كوفيد خفيفة، إلا أن بعض الأشخاص يصابون بـ كوفيد الشديد، حيث يتطلب دخول العناية المركزة والاستشفاء.

ماذا عن الأمراض؟

السمنة

تزيد السمنة من الالتهاب وتزيد من مخاطر كوفيد الشديد والمضاعفات الأخرى، كما أن مرضى السمنة المصابين بفيروس كوفيد معرضون أيضًا للإصابة بعاصفة السيتوكين.

داء السكري

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 هم أكثر عرضة خمس مرات لدعم جهاز التنفس الصناعي حال الإصابة بكورونا، كما يمكن لمرضى السكري في المستشفى أن يتعافوا لفترة طويلة.

فشل كلوي

غالبًا ما تستخدم أمراض الكلى مثبطات المناعة وتجعل المرضى عرضة لمواجهة نتائج أسوأ مع كوفيد، وتزداد فرص الاستشفاء لأولئك الذين يحتاجون أيضًا إلى غسيل الكلى.

ارتفاع ضغط الدم

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض أسوأ أو الوفاة من كورونا، وهي أيضًا شكوى شائعة في 50٪ من الحالات.

مضاعفات القلب

القلب هو أحد أكثر الأعضاء تأثراً بعمق، من انخفاض وظائف القلب والالتهاب وضيق التنفس، يواجه مرضى القلب مخاطر شديدة عند إصابتهم بفيروس كورونا.

اضطرابات الجهاز التنفسي المزمنة

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، فإن خطر الإصابة بمرض كوفيد الشديد يرتفع قليلاً، وقد يحتاجون أيضًا إلى جهاز التنفس الصناعي.

السرطان

يمكن أن يضعف السرطان مناعة الشخص بطريقة خطيرة، فالعمر وشدة (مرحلة) السرطان والهدوء وأوجه القصور يمكن أن تجعل المعركة أكثر صعوبة، مع فيروس كورونا الشديد.

من السكر للسرطان.. 7 أمراض خطيرة تسبب إصابتك بكوفيد الشديد

كتب – سيد متولي

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم بمضاعفات كوفيد-19 بعد الإصابة بفيروس كورونا القاتل، أو ما يعرف بـ"كوفيد الشديد طويل الأمد".

ويستعرض الخليج 365 7 أمراض خطيرة تسبب إصابتك بكوفيد الشديد، وفقا لموقع timesofindia.

لماذا يعد مرض كوفيد الشديد مخيفًا جدًا؟

في حين أن غالبية حالات كوفيد خفيفة، إلا أن بعض الأشخاص يصابون بـ كوفيد الشديد، حيث يتطلب دخول العناية المركزة والاستشفاء.

ماذا عن الأمراض؟

السمنة

تزيد السمنة من الالتهاب وتزيد من مخاطر كوفيد الشديد والمضاعفات الأخرى، كما أن مرضى السمنة المصابين بفيروس كوفيد معرضون أيضًا للإصابة بعاصفة السيتوكين.

داء السكري

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 1 أو النوع 2 هم أكثر عرضة خمس مرات لدعم جهاز التنفس الصناعي حال الإصابة بكورونا، كما يمكن لمرضى السكري في المستشفى أن يتعافوا لفترة طويلة.

فشل كلوي

غالبًا ما تستخدم أمراض الكلى مثبطات المناعة وتجعل المرضى عرضة لمواجهة نتائج أسوأ مع كوفيد، وتزداد فرص الاستشفاء لأولئك الذين يحتاجون أيضًا إلى غسيل الكلى.

ارتفاع ضغط الدم

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض أسوأ أو الوفاة من كورونا، وهي أيضًا شكوى شائعة في 50٪ من الحالات.

مضاعفات القلب

القلب هو أحد أكثر الأعضاء تأثراً بعمق، من انخفاض وظائف القلب والالتهاب وضيق التنفس، يواجه مرضى القلب مخاطر شديدة عند إصابتهم بفيروس كورونا.

اضطرابات الجهاز التنفسي المزمنة

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، فإن خطر الإصابة بمرض كوفيد الشديد يرتفع قليلاً، وقد يحتاجون أيضًا إلى جهاز التنفس الصناعي.

السرطان

يمكن أن يضعف السرطان مناعة الشخص بطريقة خطيرة، فالعمر وشدة (مرحلة) السرطان والهدوء وأوجه القصور يمكن أن تجعل المعركة أكثر صعوبة، مع فيروس كورونا الشديد.