بعد ظهور متغيرات جديدة.. ما مدى فعالية لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ اندلاع فيروس كورونا الجديد، ظل العالم في حالة ذعر وفوضى، بينما تسببت الأعراض والتأثيرات طويلة المدى للفيروس القاتل في البداية في إحداث فوضى في العالم، مع ظهور متغيرات كوفيد الجديدة، ساء الوضع وأصبح أكثر خطورة.

ومع ذلك، فقد تم النظر إلى إطلاق اللقاح على أنه بصيص أمل وقد أخذ الملايين بالفعل جرعة كوفيد الخاصة بهم، لكن يبقى السؤال ما إذا كانت اللقاحات فعالة ضد المتغيرات الجديدة أم لا؟ إليك ما يقوله الخبراء، وفقا لموقع indiatimes.

متغيرات كوفيد الجديدة: ما هي؟

كوفيد-19 أو سارس- كوف-2 ، هي عائلة كبيرة من الفيروسات الموجودة منذ فترة طويلة، على الرغم من مرور أكثر من عام الآن، منذ أن أثر فيروس كورونا الجديد علينا، تم اكتشاف أول سلالة معروفة من الفيروس والتي سميت "VUI 202012/01" ، في جنوب شرق إنجلترا، وفقًا للعلماء في المملكة المتحدة، قيل أن متغير كينت يشتمل على طفرة جينية في بروتين "سبايك" يمكن أن يكون سببًا للانتشار الفوري والسهل للفيروس بين الناس.

تم الإبلاغ عن طفرة جنوب إفريقيا المسمى 501Y.V2 ، في 18 ديسمبر، في جنوب إفريقيا، على غرار المتغير في المملكة المتحدة، قيل أيضًا أن الطفرة في جنوب إفريقيا أكثر قابلية للانتقال ومعدية.

تم اكتشاف P.1 أو البديل البرازيلي لأول مرة في أوائل يناير 2021 في المسافرين من البرازيل الذين تم اختبارهم عند دخول اليابان، وتشمل هذه بعض الطفرات الرئيسية في بروتين السنبلة الموجودة في كل من المتغيرات المكتشفة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ومؤخرا تم اكتشاف متغيرات أخرى لعل أبرزها في فرنسا والهند.

هل لقاحات كوفيد فعالة ضد المتغيرات الجديدة؟

وفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالهند (NIAI) ، يمكن للقاحات الفيروس التاجي أن تحمي من متغيرات كوفيد الجديدة.

قام البحث، الذي قاده أندرو ريد، عالم فريق NIAID ، بتقييم وتحليل عينات خلايا الدم البيضاء لـ 30 شخصًا أصيبوا بفيروس COVID-19 ، وتعافوا منه قبل ظهور المتغيرات في أجزاء مختلفة من العالم، وجد أن الخلايا التائية ظلت نشطة ضد الفيروس وظلت استجاباتها سليمة إلى حد كبير ويمكن أن تتعرف تقريبًا على جميع الطفرات في المتغيرات المدروسة، وفقًا للخبراء.

في حين أن هناك حاجة إلى دراسات أكبر، لاحظ الباحثون أن نتائجهم تشير إلى أن استجابة الخلايا التائية في الأفراد الملحقين، وعلى الأرجح في اللقاحات، لا تتأثر إلى حد كبير بالطفرات الموجودة في هذه المتغيرات الجديدة، وينبغي أن توفر الحماية ضد المتغيرات التي ظهرت مؤخرا.

لقاحا كوفيشيلد وكوفاكسين.. هل بإمكانهما الحماية من المتغيرات الجديدة؟

وفقًا لمسؤولي الصحة الهندية، فإن لقاحي Covishield و Covaxin ، فعالان ضد متغير المملكة المتحدة والمتغير البرازيلي ولا تزال السلالة الأفريقية قيد المعالجة.

جاء ذلك بعد متابعة تسلسل 11064 عينة جينوم، حيث وجد أن متغير كينت تم اكتشافه في 807 حالة، في حين تم العثور على البديل الجنوب أفريقي في 47 والمتغير البرازيلي في حالة وحيدة.