تنتشر في الربيع.. 9 نصائح تمكنك من التغلب على حساسية حبوب اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تنتشر أمراض الحساسية، خلال فصل الربيع والتي يطلق عليها "حساسية الربيع"، ويعاني منها الكثير من الأشخاص، ومنها الحساسية لحبوب اللقاح.

ماهي حساسية حبوب اللقاح؟

وتعد حساسية حبوب اللقاح، من الأمراض الشائعة خلال فصل الربيع، بحسب الجمعية الألمانية للحساسية والربو، حيث يعاني المرضى من استجابات تحسسية ناجمة عن فرط نشاط جهاز المناعة تجاه حبوب لقاح بعض النباتات.

وتشمل أعراض حساسية حبوب اللقاح احمرار العين وزيادة الإفرازات الدمعية وحكة الأنف، والسيلان أو انسداد الأنف، إضافة إلى العطس الشديد، ومظاهر التعب والإرهاق وضعف التركيز.

ويستطيع أي شخص التحقق من إصابته بحساسية حبوب اللقاح عن طريق إجراء اختبار حساسية، إضافة إلى إمكانية تخفيف الأعراض بواسطة مضادات الهستامين.

نصائح تتيح لك التغلب على حساسية حبوب اللقاح الموسمية

ووفقا لدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فإن الكبار يصابون بحساسية حبوب اللقاح عن طريق التلوث البيئي والقمامة والأتربة، مشيرًا إلى أن كل هؤلاء يعدون بيئة خصبة لتواجد حبوب اللقاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على فضائية دي إم سي، إن الأطفال أيضًا لحبوب اللقاح داخل المنزل عن طريق الأتربة على الأسطح والمفروشات، وكذلك العالقة على الملابس، منوهًا إلى أن الرضع يتعرضون لاستنشاق حبوب اللقاح أكثر 20 مرة من البالغين.

وقدم بدران خلال مداخلته الهاتفية مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بحساسية حبوب اللقاح خلال تلك الفترة، ومنها:

-عدم لمس الأسطح حتى داخل البيوت.

-عودة أي مريض بالحساسية وبخاصة حساسية الأنف والعين إلى أدويته الخاصة بمقاومة الأعراض والوقاية.

-الإكثار من تناول فيتامين (سي) و(أ )الموجودين في الخضروات والفواكه المختلفة، والمتوفران في الجوافة والكيوي والبروكلي والبرتقال والليمون والفراولة والخضروات الورقية ذات اللون الأخضر.

-عدم الخروج من المنزل وقت هبوب الرياح.

- تغطية المفروشات وتغييرها قبل الخلود إلى النوم.

-استخدام الكمامة وتغييرها كل أربع ساعات.

-ارتداء النظارة أثناء التواجد بالخارج.

-الحذر من التعامل مع الحيوانات الأليفة خلال تلك الفترة لتواجد على حبوب لقاح على فروها.

-تجنب جلب حبوب اللقاح إلى المنزل عن طريق الملابس، فيُنصح بتغيير الملابس والاستحمام عندما تأتي من الخارج.