طبيب نساء يرد على أشهر تساؤلات السيدات حول استخدام أقراص منع الحمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال فترة الزواج، يحرصن عدد من النساء على تجنب حدوث حمل لأسباب مختلفة، تتباين من سيدة لأخرى، حيث يتم اللجوء من قبل البعض إلى استخدام أقراص منع الحمل المركبة، والتي تكثر التساؤلات حول مدى استخدامها بشكل صحي سليم.

كيفية استخدام أقراص منع الحمل المركبة

ويرد الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، خلال حديثه لـ«هن»، على أبرز التساؤلات التي يوجهنها السيدات حول كيفية استخدام أقراص منع الحمل المركبة.

هل يجب على السيدة أخذ فترة راحة بعد تناولها للأقراص المركبة؟

- لا، لا يوجد دليل على أن أخذ فترة راحة أثناء تناول الأقراص مفيد، وفي الحقيقة فإن عدم تناول أقراص منع الحمل المركبة (فترة راحة)، قد يؤدي إلى حدوث حمل غير مخطط له، ويمكن استخدام أقراص منع الحمل المركبة لسنوات طويلة دون التوقف أو الراحة.

لو أن السيدة كانت تتناول أقراص منع الحمل المركبة لمدة طويلة، هل تكون محمية من حدوث الحمل بعد التوقف عن استخدامها؟

- لا، السيدة تعتبر محمية من حدوث الحمل فقط عند تناولها الأقراص بطريقة منتظمة.

كم من الوقت تحتاجه السيدة لحدوث الحمل بعد توقفها عن تناول أقراص منع الحمل المركبة؟

- السيدات اللائي يستخدمن أقراص منع الحمل المركبة يمكن أن يحملن بمجرد التوقف عن أخذ الأقراص، مثلهن مثل السيدات اللاتي يستخدمن الوسائل غير الهرمونية، أقراص منع الحمل المركبة لا تؤخر عودة الخصوبة للسيدة بعد التوقف، وتعود الدورة الشهرية لطبيعتها التي كانت عليها قبل البدء في تناول أقراص منع الحمل

هل تتسبب أقراص منع الحمل المركبة في حدوث إجهاض؟

- لا، أثبتت الدراسات والبحوث أن أقراص منع الحمل المركبة لا تضر الحمل إذا تم أخذها أثنائه عن طريق الخطأ، يجب عدم استخدامها كدواء مسبب للإجهاض لأنها لن تؤدي إلى ذلك.

هل تتسبب أقراص منع الحمل المركبة في حدوث تشوهات في المولود؟

- لا، أثبتت الدراسات والبحوث أن أقراص منع الحمل المركبة لا تؤدي إلى تشوهات في المواليد، ولا أي أضرار للأجنة إذا حدث الحمل أثناء تناول أقراص منع الحمل المركبة، أو إذا تم بداية أخذها أثناء الحمل عن طريق الخطأ.

هل يؤدي استخدام أقراص منع الحمل المركبة إلى زيادة أو نقص كثير في الوزن؟

- لا، معظم السيدات لا يحدث لهن تغيرات في الوزن نتيجة استخدام أقراص منع الحمل المركبة ، التغيير في الوزن يحدث نتيجة لتغيير ظروف الحياة أو نتيجة التقدم في العمر، حيث أن التغييرات في الوزن شائعة، أثبتت الدراسات أن تناول أقراص منع الحمل المركبة لا يؤدي إلى تغيرات في الوزن في غالبية المستخدمات

هل تؤثر أقراص منع الحمل المركبة على الحالة المزاجية، أو الرغبة الجنسية لدى السيدة؟

- في العموم لا، ولكن بعض السيدات المستخدمات الأقراص منع المركبة قد ذكروا حدوث هذه التغيرات ، لكن الغالبية العظمى من المستخدمات لم يشتكين هذه التغيرات، وعلى العكس فقد أقروا حدوث تحسنا ملحوظا في الحالة المزاجية والرغبة الجنسية، ولكن من الصعب الإقرار بأن هذه التغيرات تحدث نتيجة لتناول أقراص منع الحمل المركبة، لا يوجد دليل على أن استخدام أقراص منع الحمل المركبة يؤثر على السلوك الجنسي للسيدة.

هل يمكن استخدام الاقراص المركبة كاختبار للحمل؟

- لا، قد يحدث أن تتعرض السيدة لبعض النزيف المهبلي «نزيف ما بعد سحب الهرمونات»، كنتيجة لتناولها عدد من أقراص منع الحمل المركبة أو بعد الانتهاء من تناول شريط بالكامل منها، لكن الدراسات أثبتت أن هذه الممارسة لا تتبث ولا تنفي وجود حمل، ولهذا، فإنه لا يجب إعطاء السيدة أقراص منع الحمل المركبة، وانتظار حدوث بعد ايقافها بفترة كطريقة لإثبات أو نفي وجود حمل.

هل يجب فحص الحوض للسيدة قبل استخدام أقراص منع الحمل المركبة أو في زیارات المتابعة؟

- لا، ويعتمد على توجيه الأسئلة الصحيحة التي تساعد في التأكد بقدر كبير من عدم وجود حمل، لا توجد حالة طبية يمكن اكتشافها بواسطة فحص المرض يترتب عليها عدم استخدام أقراص منع الحمل المركبة.

هل تستطيع السيدات اللاتي يعانين من دوالي الساقين استخدام أقراص منع الحمل المركبة؟

- نعم، فإن استخدام أقراص منع الحمل المركبة أمن للسيدات اللاتي يعانين من دوالي الساقين.

هل تستطيع السيدة تناول أقراص منع الحمل المركبة طوال حياتها بأمان؟

-نعم، لا يوجد حد عمري أدنى أو أقصى لاستعمال أقراص منع الحمل المركبة، فالأقراص المركبة تعتبر وسيلة جيدة للسيدات من بداية الزواج وصولا إلى قرب انتهاء انقطاع الدورة الشهرية في سن اليأس.

هل تستطيع السيدات المدخنات استخدام أقراص منع الحمل المركبة؟

السيدات تحت سن 35 سنة، اللائي يدخن يمكنهن استخدام أقراص منع الحمل المركبة ذات الجرعات المنخفضة، أما السيدات اللاتي عمرهن أكثر من 35 سنة ويدخن فيجب عليهن اختيار وسيلة لا تحتوي على هرمون الإستروجين، أما إذا كن يدخن أقل من 15 سيجارة في اليوم، فيمكنهن استخدام الحقن الشهرية، السيدات كبار السن ويدخن يمكن لهن استخدام اقراص البروجستين وعلى كل حال يجب حث السيدات المدخنات على التوقف عن التدخين.

ما هي الفروق بين ترکيبة أقراص منع الحمل المركبة المختلفة، الأحادية والثنائية والثلاثية التركيبة الهرمونية؟

الأقراص أحادية التركيب يتساوي فيها تركيز هرمون الإستروجين البروجستين في جميع الأقراص الموجودة بالشريط، أما الثنائية والثلاثية يتغير التركيز الهرموني فيهما عند نقاط معينة من الشريط، في حالة الأقراص ثنائية التركيب، يكون تركيز الهرمونات في أول 10 حبات متساوي ثم يختلف التركيز في الـ 11 حبة الأخيرة من نفس الشريط، أما في حالة الثلاثية التركيب، يكون تركيز الهرمونات في السبعة أقراص الأولي مختلفا عنه في السبع حبات الثانية، والتي تختلف بدورها عن السبع حبات الأخيرة من الشريط، جميع أنواع أقراص منع الحمل المركبة تمنع حدوث الحمل بنفس الطريقة، الفرق البسيط فقط يتمثل في الأعراض الجانبية والفعالية والاستمرارية في تناول الأقراص.

هل من الضروري أن تتناول السيدة الأقراص بصفة منتظمة دورية يوميا وفي موعد محدد دائما ؟

نعم، لسببين، فبعض الأعراض الجانبية تقل إذا ما تم تناول الحبة يوميا في موعد ثابت، كما أن تناول الأقراص في موعد ثابت يوميا يساعد السيدة على التذكر اليومي لأخذ الأقراص، كما أن ربط تناول الأقراص بنشاط معتاد يساعد السيدات على تذكر تناول الأقراص في موعدها.