دنيا عبد العزيز تحتفل بذكرى ميلاد والدتها الراحلة: ربنا يجمعنا قريبا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز، على الاحتفال بذكرى ميلاد والدتها الراحلة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت دينا عبر صفحتها: أول مرة مش معاكي في عيد ميلادك، بس أكيد إنتي عند الحنان المنان أسعد وأكيد أنا لأني مع البشر بدونك أتعس، ربنا يجمعنا قريبا ياكل اللي راح واللي جاي.

وفاة والدة دنيا عبدالعزيز

وكان المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، التي رحلت داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، قائلا: رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني والدة الفنانة والأخت الغالية دنيا عبد العزيز ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

كيف تحدثت دنيا عبدالعزيز عن علاقتها بوالدتها؟

وكانت دنيا، تحدثت في لقاء سابق عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين والدتها إذ قالت: أمي هي رئيسة جمهورية قلبي، وهذه الجملة اقتبستها من اسم مسرحيتها رئيس جمهورية نفسه التي شاركت بها من قبل.

وتابعت: أمي تحبلي الخير وتقلق عليّ جدا وأصعب لحظات عمرها أن ترى دموعا في عيني، وأنا أعتبرها أهم إنسان في حياتي ودائما أقول إن أمي رئيسة جمهورية قلبي.

وعن رأي والدتها في عدم زواجها حتى الآن، قالت: والدتي تتفق معي في مسألة زواجي فهي لا ترى رجلا يستحقني وهي غير مشغولة بزواجي من عدمه.

وتشارك الفنانة دنيا عبد العزيز، في دراما رمضان المقبل بمسلسل اللي مالوش كبير بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.