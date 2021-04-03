الملكة أحمس نفرتاري.. أول جنرال في عهد الفراعنة وراعية الفن والجمال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حدث عالمي فريد من نوعه، ينتظره العالم بأكمله يرتبط بنقل 22 مومياء ملكية فرعوينة من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة، إذ تتحرك عربات متلاحقة تحمل كل واحد اسم ملك فرعوني، ولعل إحدى مومياوات الملكات اللاتي ستنقل مومياء الملكة «احمس نفرتاري» و«ماريت آمون».

أبرز أسرار الملكة أحمس نفرتاري

كشف الدكتور مجدي شاكر، الخبير الآثري، خلال حديثه لـ «هُن»، أبرز الأسرار في حياة الملكة أحمس نفرتاري.

- أول من حصلت على لقب جنرال وهو رتبة عسكرية لكبار قادة الجيش.

- كانت رئيسة فرقة من الرجال.

معلومات عن الملكة أحمس نفرتاري

- وتعتبر الملكة أحمس نفرتارى أولى ملكات الأسرة الثامنة عشرة، والدولة الحديثة.

- كانت ابنة للملك سقنن رع تاعا الثاني وزوجته إياح حوتب الأولى.

- زوجة الملك احمس الأول طارد الهكسوس.

أسرار في حياة الملكة ميريت آمون

- كانت تعانى من مرض تصلب الشرايين، بسبب الأطعمة الدسمة.

- اعتبارها البعض بعد وفاتها ربة الفن والفنانين.

- كانت دائمًا تظهر بملابس نوبية أو سيناوية.

- لها تابوت خشبي في المتحف المصري يعتبر من أجمل التوابيت.

معلومات في حياة الملكة ميريت آمون

ميريت آمون هي الابنة الرابعة للملك رمسيس الثاني وزوجته الملكة نفرتاري.

وأصبحت هي الملكة بعد وفاة والدتها، حيث تزوجها والدها الملك رمسيس الثاني، وحملت لقب الزوجة الملكية، كما كانت كاهنة للربة حتحور، وتتولى إقامة الشعائر لها، وجاء اسمها ميريت آمون أى حبيبة آمون.