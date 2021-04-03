أهداها زوجها بحيرة وقارب ذهب.. سر «تكشيرة» الملكة «تي» والدة إخناتون

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حدث عالمي ضخم، ينتظره العالم أجمع خلال الساعات القليلة الماضية، والذي يتمثل في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

ميعاد نقل المومياوات الملكية بتوقيت مصر

ومن المقرر أن يبدأ اليوم موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في التحرير، مع غروب الشمس، أي بين الساعة الخامسة والسادسة مساءً، حيث ينتقل 22 ملكا وملكة مقسمين 18 ملكا و4 ملكات و17 تابوتا، من مقرهم الحالي في المتحف المصري مرورا بصينية ميدان التحرير ثم ميدان سيمون بوليفار ثم السير بمحاذاة كورنيش النيل وصولا لمتحف الحضارة المصرية في الفسطاط.

أبرز المعلومات عن الملكة تي

وتعد مومياء الملكة تي، واحدة من ضمن المومياوات التي سيجري نقلها اليوم، وترصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الملكة تي، حسب عالم المصريات، بسام الشماع.

- هي ابنة الكاهن يويا وزوجته تويا.

- هي زوجة إيمنحتب الثالث ووالدة إيمنحتب الرابع «إخناتون».

- تمتعت بشخصيتها القوية التي أبهرت الملك إيمنحتب الثالث ومن ثم تزوج منها في السنة الثانية من حكمه.

- من شدة حبه لها، أمر الملك إيمنحتب الثالث بتسجيل زواجه من «تي» على أعداد كبيرة من الجعارين.

- أحبها الملك بشدة وميزها عن زوجاته، حتى قرر نحت تماثيل عملاقة لها وهي بصحبته، أبرزت جمالها وقوامها الممشوق.

- أمر إيمنحتب الثالث بحفر بحيرة كبيرة لها كي تتنزه بداخلها، فضلا عن تصنيع قارب من الذهب الخالص لها.

- أطلق عليها عدة ألقاب منها «أخت الملك»، و«ابنة الملك»، على الرغم من كونها لا تمت للأسرة الملكية.

- تميزت بعبوثها الدائم، وذلك لكثرة الهموم التي كانت تعيشها.

- يعتقد الكثيرون من مظهرها المعروف أنها ذات بشرة سوداء وأنها نوبية، إلا أن الأمر غير ذلك تماما، فهي من أخميم بمحافظة سوهاج، وكانت قمحية اللون مثل عموم المصريين، لكن ألوان التماثيل تسببت في ظهورها وكأنها سمراء.