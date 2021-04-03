كيم كاردشيان كليوباترا.. نجمات يتألقن بالزي الفرعوني في مناسبات مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الحضارة المصرية القديمة مليئة بكل ما هو مبهر ومثير للعالم، وتتميز بالخصوصية والتميز بكل تفاصيلها، والزي الفرعوني وتصميمه وخصوصيته يشد الجميع لارتداءه وللتشبه بالملوك العظماء، نستعرض أبرز النجوم العرب والعالميين ممن ارتدوا الزي الفرعوني بمناسبات مختلفة.

مادونا

بملابس مستوحاة من الزى الفرعونى، وإكسسوارات فخمة وتاج عالي، ظهرت مادونا فى حفل السوبر بول الأمريكى الخاص بكرة القدم الأمريكية.

ريهانا

أختارت ريهانا الشكل الفرعوني بإحدى جلسات التصوير لصالح مجلة Vogue، مرتدية التاج الملكي الضخم.

بيونسيه

ارتدت قطعة ملابس بنقشات فرعونية وظهرت بأجنحة على الأكمام لتشبهها بـ "حورس"، أحد الألهه عند قدماء المصريين.

آنا هاثاواى

بالزي الفرعوني الأبيض الملكي، ظهرت آنا هاثاواى بإحدى حفلات الهالووين التنكرية، ونسقت مع الإطلالة الإكسسوارات والمكياج الفرعوني.

كيم كاردشيان

ظهرت أيضا من قبل فى جلسة تصوير نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان وهي ترتدى ملابس كيلوباترا، باللون الذهبي، ونسقت مع الإطلالة الأحجار المميزة باللون الأزرق في الإكسسوارات.

كاتي بيري

من النجمات اللاتي أخترن الإطلالة الفرعونية فى كليبها Dark Horse، حيث قدمت كليبا كاملا مستوحى من الحضارة الفرعونية، واعتمدت في اكسسوارات الكليب على عين حورس كرمز للحضارة المصرية.

ومن النجمات العرب، أبرزهم

سوسن بدر

ظهرت النجمة سوسن بدر بأكثر من جلسة تصوير مرتدية الزي الفرعوني وملامحها المصرية تعكس مدى التقارب في الشبهه بينها وبين الملكة كليوباترا.

فيفي عبده

سبق وارتدت الزي الفرعوني بإحدى المرات أثناء حضورها مهرجان كان.

هند صبري

ظهرت هند صبري بإحدى جلسات التصوير مرتدية الزي الفرعوني معبرة عن عشقها للتاريخ والحضارات.

سيرين عبد النور

من خلال برنامج تليفزيوني "لقاء مستحيل"، أجرت سيرين حوار مع شخصية كليوباترا، مرتدية زيها ومكياجها أثناء اللقاء.

سولاف فواخرجي

جسدت شخصية كليوباترا بمسلسل يحمل نفس الإسم.