غادة عبد الرازق تثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور: "مين دي" (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل في ظهورها الأخير من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Instagram.

الفنانة الشهيرة ظهرت بشكل مختلف تماما مع تغير كبير في ملامحها، لثير الجدل وتخطف أنظار متابعيها عبر إنستجرام، بعدما نشرت فيديو يكشف تغير ملامحها، قالت فيه: "صباح الخير.. يوم سعيد لي".

"غادة" ظهرت في الفيديو معتمدة مكياجا قويا، ركزت فيه على رسم العيون السموكي الناعم، ووضعت أحمر شفاه بدرجة النيود، واختارت تصفيفة الشعر كيرلي منسدلا على الجانبين.

وجاءت تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كالعادة كان منها الداعم للفنانة بقوة بإطلالتها الجديدة، بينما أبدى البعض دهشته من "النيولوك".

أحد الحسابات لفتاة تدعى سهى، علقت على أحدث ظهور غادة عبد الرازق، قائلة: " اتغيرتي اوي وصغيرتي"، فيما أبدت أخرى تدعى حنين محمد دهشتها من النيولوك معلقة: "فين غادة بقى".

عبير محمود دعمت الإطلالة الجديدة للفنانة، إذ قالت: "قمر"، فيما قال إسلام جمال: "مين دي"، بينما علقت شيماء: "شبه ياسمين صبري".

وتنتظر غادة عبدالرازق عرض مسلسلها الجديد "لحم غزال" خلال موسم دراما رمضان 2021.