فراشة البالية.. 7 معلومات عن نيللي كريم قبل مشاركتها في موكب المومياوات الملكية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة تفصلنا، عن استقبال الحدث العالمي والتاريخي، المتمثل في موكب نقل المومياوات الملكية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، والمنتظر بدء فاعليات في تمام الساعة 6 مساء من مساء اليوم.

تفاصيل المشاركين في موكب نقل المومياوات

وكانت قد علمت «الوطن» مسبقا، أن من ضمن المشاركين في موكب نقل المومياوات بخلاف الفنانة هند صبري هم: «أحمد حلمي وزوجته منى زكي، ونيللي كريم ويسرا».

ويضم الموكب الضخم 22 مومياء لملوك مصر القدماء، وستنطلق الاحتفالية بمشاركة عدد كبير من الفنانين.

أبرز المعلومات عن الفنانة نيللي كريم

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الفنانة نيللي كريم، بالتزامن مع مشاركتها في موكب نقل المومياوات.

1- من مواليد ديسمبر عاما 1974، أي تبلغ من العمر 47 عاما.

2- وُلدت في محافظة الإسكندرية لأب مصري وأم روسية.

3- التحقت بمدرسة الباليه منذ أن كانت في الرابعة من عمرها، ثم تدربت مع فرقة البولشوي، وعادت إلى مصر وعمرها 16 عام.

4- تخرجت من معهد الباليه بأكاديمية الفنون، واتجهت إلى الدراسات العليا في قسم إخراج فن الباليه، ثم عملت راقصة باليه بالأوبرا عام 1991.

5- في عام اتجهت لعالم الفن، حيث قدمت فوازير رمضان تحت اسم «حلم ولا علم»، ومن بعدها تمكنت من لفت أنظار الجميع إلى موهبتها الفذة بين بنات جيلها، وهو الأمر الذي فتح لها أبواب المشاركة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية المميزة.

6- جاءت أولى بطولاتها السينمائية بفيلم «سحر العيون»، ومن ثم توالت مشاركتها الفنية ما بين الدراما والسينما، والتي جاء من بينها «وجه القمر»، «حديث الصباح والمساء».

7- توالت بطولاتها السينمائية والدرامية، والتي من أبرزها، «غبي منه فيه»، «فتح عينيك»، «أحلام الفتى الطائش»، «ذات»، «تحت السيطرة»، «سجن النسا»، «اختفاء»، «سقوط حر»، «لأعلى سعر».