منها مشاكل العمل.. 7 أشياء احذر مشاركتها على مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتاد الكثير من الأشخاص، مشاركة الأحداث التي يمرون بها في يومهم على مواقع التواصل الإجتماعي، ولكنهم غير مدركين لحقيقة أن Facebook والشبكات الاجتماعية الشهيرة الأخرى تجمع في الواقع الكثير من المعلومات الشخصية عن مستخدميها.

وهناك العديد من الأشياء التي يوصي بعدم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي للبقاء في أمان، وفق ما أوضح موقع "Brightside" الأمريكي.

- التقاط صور السيلفي في المناسبات المقدسة:

تتطلب بعض الأماكن والمناسبات سلوكًا مهذبا، ولهذا السبب ربما لا يجب عليك التقاط صور سيلفي بوجهك المبتسم، أثناء الجنازات أو المقابر أو الكنائس أو حتى أماكن العبادة الأخرى.

- شكاوى حول عملك:

لا يفضل نشر أي شكاوى حول عملك على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لأن زملائك قد يتعرفون على موقفك تجاه رئيسك في العمل، لذا بغض النظر عن مدى إحباطك من وظيفتك الحالية، احتفظ بها بشكل شخصي، وإلا فقد تخسر وظيفتك.

- الموقع الجغرافي:

يتيح الموقع الجغرافي لهاتفك المحمول تتبع إحداثيات GPS الخاصة بك في أي مكان في العالم، للوهلة الأولى قد يبدو من الرائع أن تدع أصدقائك وعائلتك يعرفون مكانك في أي لحظة، لكن إذا كنت ترغب في حماية نفسك من الأفراد المؤذيين، فمن الأفضل تجنب مشاركة موقعك في صفحتك الشخصية.

- خطط الإجازة:

يعتبر نشر صور وفيديوهات خاصة بك من المنتجع الذي تقيم فيه خطأ فادحًا، لأنك لا تعرف من قد يرى هذه المعلومات ويستخدمها لاقتحام منزلك وسرقة كل ما لديك.

لذلك إذا كنت ترغب في مشاركة تجربة السفر الخاصة بك، فانتظر حتى تعود, فسيكون الأمر أكثر أمانًا.

- وثائق الهوية الشخصية:

في بعض الأحيان يشعر البعض بالارتباك الشديد في المراحل المهمة، مثل الحصول على رخصة القيادة الأولى أو شراء منزل أحلامهم، لدرجة أنهم يريدون مشاركة فرحتهم مع الجميع على الفور.

لكن لا تنسَ أنه كلما زادت المعلومات الشخصية التي تكشف عنها عبر الإنترنت، زادت المخاطر التي تتعرض لها، حيث إذا تمكن شخص ما من رؤية بياناتك الشخصية بوضوح كافٍ، فلديه معلومات كافية لسرقة هويتك أو اقتحام منزلك.

وتتعلق هذه القاعدة بجميع المستندات التي تحمل اسمك مثل: جوازات السفر، وتذاكر الطيران، وسجلات الممتلكات وما إلى ذلك.

- صور الموجات فوق الصوتية:

يوضح أطباء أمراض النساء عادة أنه يجب عليك الانتظار حتى الثلث الثاني من الحمل، لنشر الأخبار السعيدة على وسائل التواصل الاجتماعي لأن خطر الإجهاض يكون أقل في ذلك الوقت.

لذا يجب عليك الاحتفاظ بخبر الحمل وعدم نشره ومشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي على الأقل في الثلث الأول من الحمل.

- الهدايا والمشتريات باهظة الثمن:

تشير الدراسات إلى أن مشاهدة صور هدايا ومشتريات الآخرين باهظة الثمن على وسائل التواصل الاجتماعي، يزيد من شعورنا بعدم الأمان والفشل ويملأنا بالحسد، فضلا عن الشعور بعدم الرضا عن حياتنا.

لذا كن حذرًا للغاية في اختيار الأشياء التي تريد مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.