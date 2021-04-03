6 نصائح مهمة لمرضى الكلى في الصيف.. منها "نظارة الشمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قد تكون حرارة الصيف الشديدة مشكلة للأفراد في أي عمر وأي ظروف صحية، ولكن يحتاج المصابون بأمراض الكلى إلى اتخاذ احتياطات إضافية لضمان تمتعهم بصيف سعيد وآمن.

لذا يستعرض"الخليج 365"، أهم النصائح الصحية لمرضى الكلى للعناية بالكلى في الصيف، كما جاء في موقع "timesnownews".

1- اذهب للخارج وتحرك:

لا تتردد في الخروج خلال الأيام المشمسة وممارسة بعض التمارين الرياضية، ولكن قبل البدء في ممارسة أي تمارين رياضية، تأكد من مراجعة طبيبك.

2- الحفاظ على توازن السوائل:

تحقق مع اختصاصي التغذية أو فريق الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على إرشادات حول تناول السوائل، ولكن احذر تناول المشروبات شديدة البرودة، والتي يمكن أن تسبب تقلصات في المعدة، وتجنب تناول الكافيين أو الكحول أو تناول كميات كبيرة من السكر، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في فقدان جسمك للمزيد من السوائل، لذا من الأفضل حمل زجاجة رذاذ صغيرة مملوءة بماء الليمون لرش فمك عندما تشعر بالجفاف.

3- ضع واقي من الشمس:

يُقترح على الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى أو الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة أن يضعوا واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس، حيث يمكن أن يؤدي التعرض غير المحمي لأشعة الشمس إلى إتلاف الجلد، وقد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد في بعض الحالات، لذلك، تأكد من وضع واقي الشمس وتذكر إعادة وضعه مرة أخرى كل ساعتين.

4- تناول أطعمة صيفية صحية:

تظهر الأبحاث أن الفواكه والخضروات مهمة لصحة جيدة، ولكن معظم الأشخاص لا يأكلون ما يكفي، والصيف هو الوقت المثالي لتناول الأطعمة المفيدة للكلى والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الفوسفور والبوتاسيوم، مثل العنب والخوخ والباذنجان والفاصوليا الخضراء والبرقوق والخس والتوت والفراولة.

5- خطط لعطلتك لتشمل غسيل الكلى:

إذا كنت تقوم بغسيل الكلى في المركز، فتحدث إلى طبيبك حول اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء غسيل الكلى في المدينة التي ستسافر إليها، ويعد التخطيط مسبقًا لمدة 6-8 أسابيع أمرًا ضروريًا من أجل تحديد موعد للعلاج، ومن الأفضل أيضا استشارة الطبيب لتحديد ما إذا كانت صحتك مستقرة بما يكفي لتحمل الرحلة والقيام بالأنشطة الترفيهية والرياضة أم لا.

6- ارتداء النظارة الشمسية:

تمامًا كما تحمي الواقي من الشمس بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، فإن ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج يساعد في حماية عينيك.