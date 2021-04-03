للرجل.. دليلك لاختيار البدلة الرسمية المناسب لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البدل الرسمية من القطع الأساسية التي لا يمكن لبعض الرجال الاستغناء عنها، خاصة في أماكن العمل والمناسبات الخاصة، ولكن يشعر الكثير منهم بالحيرة أثناء الشراء.

لذا يستعرض لك "الخليج 365" نصائح تساعدك على اختيار البدلة الرسمية المناسبة لإطلالة أنيقة وجذابة، من خلال ما نشر في موقعي "businesspartnermagazine" و"workingstyle".

- قبل البدء في شراء بدلة جديدة، احرص على معرفة مقاسك أولا، حيث إنه من الأمور الأساسية، فإذا كانت غير مناسبة، ستبدو بإطلالة سيئة أمام الآخرين.

- من الأفضل اختيار أنواع مصنوعة من الكتان والقطن لمساعدتك في البقاء باردًا في الصيف، أما في فصل الشتاء عليك اختيار بدلة من أقمشة التويد والصوف.

- يمكنك شراء بدلة ذات لون أزرق داكن أو ورمادي، ويجب تجنب البدلة ذات اللون الرمادي الفاتح، أو الأزرق الفاتح، نظرا لأنها غير رسمية وتناسب الإطلالات الكاجوال.

- احرص على شراء البدل التي تناسب كتفيك بشكل صحيح، لذا ينصح باختيار مقاسًا مريحًا، حتى تشعر بالراحة.

- يجب أن ينتهي طول الأكمام عند معصمك، ما قد يسمح بظهور جزء من القميص السفلي، للظهور بإطلالة أنيقة.

- يوصي بضرورة أن يكون بنطلون البدلة التي ترتديها مناسبا لشكل جسمك، وتجنب أن يكون طويلا أو فضفاضاً، وألا يكون قصير أو ضيقا.

- إذا كنت رجلاً نحيفاً، فاحرص على اختيار تتناسب مع شكل جسمك، لكى لا تصبح فضفاضة الشكل.

- من الأمور الضرورية لارتداء بدلة رسمية للعمل، أن لون الحذاء يجب أن يتناسب مع لون الحزام، للظهور بمظهر لائق.