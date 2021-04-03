كيفية تعزيز الكولاجين في البشرة وفقاً للخبراء

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:49 مساءً - قد تكون كلمة كولاجين هي الأكثر تداولاً في عالم الجمال، بصفته المكون الرئيسي للنسيج الضام الذي يقاوم تمدد الأنسجة، وبالتالي مكافحة ظهور التجاعيد والحفاظ على صحة الشعر والأظافر، إضافة الى أنه المسؤول عن قوة البشرة ومرونتها. لكن، مع التقدم في السن تبدأ عملية إنتاج الكولاجين في الجسم تتبطأ. ولحسن الحظ، بإمكانك تعزيز الكولاجين، من خلال خطوات رصدناها من الخبراء.



أهمية الكولاجين

أهمية الكولاجين لشباب البشرة



يؤدي الكولاجين دوراً أساسياً في بناء ودعم الأنسجة المهمة المهمة داخل أجسامنا، فهو مفيد لكل من البشرة والشعر والأظافر، وهياكل المفاصل أيضاً. لذلك من المهم جداً الحفاظ على كمية كافية منه في الجسم. وبالنسبة الى النساء خصوصاً، يتم ربط مكملات الكولاجين بمكافحة الشيخوخة المرئية والفيزيولوجية.

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مكملات الكولاجين

مكملات الكولاجين ضرورية



بحسب الاختصاصيين، يساعد استهلاك مكملات الكولاجين في محاربة تأثير تباطؤه في الجسم، فهي تساهم في تقليل التجاعيد الدقيقة وترطيب البشرة وتعزيز مرونة الجلد. كذلك، بالإمكان محاربة شيخوخة الجلد بالمغذيات التي تسرع وتعزز عملية إنتاج الكولاجين، وترطب البشرة بشكل كاف، وتزيد من مرونتها، وتعمل على شدها، وذلك بعد ثلاثة أشهر من استهلاكها.

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ما الذي يؤثر على مستويات الكولاجين في الجسم؟

مستويات الكولاجين في الجسم



مع تقدم المرأة في السن، يتناقص الكولاجين في الجسم بشكل طبيعي، مما يؤدي الى زيادة احتمالية ترقق الجلد وفقدان المرونة، وبالتالي ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. كذلك، يتناقص الكولاجين في الجسم نتيجة عوامل أخرى، من بينها التدخين، السكر الزائد، والكربوهيدرات.

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طرق زيادة الكولاجين بحسب الاختصاصيين

أطعمة لتعزيز الكولاجين



لبناء الكولاجين، يصنع الجسم مادة البروكولاجين، الذي يجمع بين الأحماض الأمينية والبرولين، الى جانب الفيتامين سي. لذلك، على المرأة استهلاك الأطعمة الغنية بهذه المكونات، فهي تساعد في إعادة إنتاج الكولاجين الطبيعي. ومن أهم الأطعمة التي عليك استهلاكها: بياض البيض، جنين القمح، منتجات الألبان، الفطر، الهليون، مرق العظام، الحمضيات، الفلفل، والتوت...

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أهمية الفيلر في عملية إنتاج الكولاجين

الفيلر والضوء الأحمر لتعزيز الكولاجين



وفق الاختصاصيين، تعتبر مواد الفيلر المعززة للكولاجين، بديلاً لتحفيز إنتاج الجسم الطبيعي للكولاجين، فهي تعمل على التقليل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتنعيم البشرة. إضافة الى ذلك، تساهم العلاجات بالضوء الأحمر في تحسين إنتاج الكولاجين في الجلد.

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