أجمل تسريحات شعر Updo لطلة أنيقة وناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:49 مساءً - يختلف ذوق النساء كثيراً عندما يتعلق الأمر بتسريحات الشعر، فمنهن من يميلن الى التسريحات المنسدلة، الويفي والكيرلي والمستقيمة، حتىى في المناسبات، ومنهن من يعشقن تسريحات الشعر المرفوعة بأشكالها المختلفة، لا سيما تلك التي تجمع الأناقة والبساطة والنعومة. فإذا كنت من محبات الشعر المرفوع، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أجمل تسريحات شعر Updo، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة ذيل الحصان المضفرة

تسريحة ذيل الحصان المضفرة(الصورة من حساب ماديسين ستوكتون عل إنستغرام)



قد تبدو تسريحة الشعر هذه الجذابة والمميزة، معقدة للغاية، إلا أنها في الحقيقة عبارة عن مجموعة صغيرة من الضفائر المتشابكة وذيل حصان منسدل على الظهر. هذه التسريحة مناسبة لكل الأوقات، وهي تلائم صاحبات الشعر الطويل. وإذا كنت من محبات أكسسوارات الشعر، بإمكانك تزيين الضفائر ببعض الأكسسورات الصغيرة، مثل أكسسوارات اللؤلؤ.

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تسريحة الشينيون مع الضفيرة

تسريحة الشينيون مع الضفيرة(الصورة من حساب فيولا بياك على إنستغرام)



إنها إحدى تسريحات الشعر الأنيقة جداً والبسيطة في الوقت نفسه، وبإمكانك اعتمادها خلال أوقات العمل والمناسبات على حد سواء. تناسب هذه التسريحة الشعر الطويل والمتوسط الطول. وإذا كنت ترغبين في تجربتها، اعتمديها مع الفرق النصفي وبعض الخصل الصغيرة المنسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الشينيون الفضفاضة

تسريحة الشينيون مع الضفيرة(الصورة من حساب فيولا بياك على إنستغرام)



إنها تسريحة شبابية عصرية، تناسب النساء من مختلف الأعمار، فهي تمنح المرأة مظهراً حيوياً وأنيقاً في آن. اعتمديها مع الغرة النصفية المسحوبة قليلاً الى الوراء والمنسدلة. وإذا كنت تعتمدين الشعر الأشقر أو صبغة الهاي لايت، فإن تسريحة الشينيون الفضفاضة ستعزز من جمال ومظهر شعرك.

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تسريحة الكعكة العالية الفوضوية

تسريحة الكعكة العالية الفوضوية(الصورة من حساب ماري بونياك على إنستغرام)



لا يمكن أن تخطئي على الإطلاق عند اختيارك تسريحة الكعكة الفوضوية، كونها تجمع الأناقة والبساطة والنعومة في الوقت نفسه، إضافة الى أنها مريحة جداً. بإمكان اعتمادها في كافة الأوقات، فعززي من جمالها من خلال تزيينها بأكسسوار ساتان ناعم.

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تسريحة كعكة الباليرينا المزينة

تسريحة كعكة الباليرينا المزينة(الصورة من حساب فيولا باك على إنستغرام)



لطالما كانت تسريحة الباليرينا إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النساء وأناقةً، فهي تسريحة راقية وناعمة وتناسب مختلف أطوال الشعر. لكن إذا كنت ترغبين في اعتمادها في وقت قريب، أضيفي إليها لمسة جمالية عصرية وجذابة، من خلال تزيينها بعدد من أحجار الراين توزعينها على أنحاء شعرك كافة.

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