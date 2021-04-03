ماسك الخوخ لتبييض البشرة ومكافحة التجاعيد في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:49 مساءً - تمتص البشرة بسهولة كل ما تقومين بتطبيقه عليها، لذلك من المهم توخي الحذر أثناء اختيار منتجات العناية بالبشرة، فبعضها قد لا يكون قادراً على منحك بشرة صحية في الواقع. إلا أن هذا الأمر يختلف عندما يتعلق بالمكونات الطبيعية المتوافرة دائماً في منزلك، لأنها تحتوي على خصائص توفر لبشرتك لمعاناً طبيعياً وتوهجاً صحياً. ولذلك، سنعرفك الى فوائد الخوخ الرائعة للبشرة، وطريقة تحضير أفضل ماسك للوجه باستخدام الخوخ، الى جانب مكونات طبيعية أخرى مفيدة لصحة البشرة، ويعد هذا الماسك خياراً رائعاً خلال شهر رمضان، حيث يحافظ على شباب ونضارة بشرتك ويعمل على مكافحة التجاعيد.



أبرز فوائد الخوخ للبشرة

فوائد الخوخ للبشرة



الخوخ فاكهة تمتلئ بالعناصر الغذائية المعززة لصحة البشرة، فهو يعمل على تفتيح وتبييض البشرة بشكل طبيعي، ويساعد في تحقيق توهج رائع للجلد، إضافة الى أنه يساهم في تأخير ومكافحة علامات التقدم في السن، وخصوصاً التجاعيد والخطوط الدقيقة، والبقع الداكنة. كما ويرطب البشرة ويعزز مرونتها، ويعمل على التخلص من البثور وحب الشباب، ويحمي البشرة من التأثيرات الخارجية.

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أفضل ماسكات الخوخ للعناية بالبشرة





ماسك الخوخ والزبادي لتبييض البشرة

ماسك الخوخ لتبييض البشرة



في وعاء صغير، اخلطي ملعقة صغيرة من الخوخ المهروس وملعقة كبيرة من الزبادي. وحين تحصلين على عجينة ناعمة وسميكة. قومي بدايةً بغسل وجهك جيداً وتقشيره باستخدام مقشر طبيعي لطيف. جففي وجهك وقومي بالتربيت عليه. من ثم، طبقي العجينة على بشرة وجهك، مع تدليكها برفق، واتركيها لمدة 25 دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ ورطبيه بكريم مرطب كثيف.



ماسك الخوخ وزيت اللوز لمكافحة التجاعيد

ماسك الخوخ لمكافحة التجاعيد



امزجي ملعقة كبيرة من الخوخ المهروس وملعقتين صغيرتين من زيت اللوز الحلو وبضع قطرات من الفيتامين E. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبقيها على بشرة وجهك بعد تنظيفها جيداً، واتركيها لمدة 20 دقيقة. بعدها، دلكي المزيج على وجهك واشطفيه من ثم بالماء الدافئ.

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ماسك الخوخ والأناناس لتوهج ونضارة البشرة

ماسك الخوخ لنضارة وتوهج البشرة



اخلطي ملعقة صغيرة من كل من الخوخ المهروس والأناناس المهروس، وملعقة كبيرة من العسل. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على وجهك بعد تنظيفه بالغسول الملائم. اتركي الخليط على بشرة وجهك لمدة نصف ساعة، أو الى أن يجف تماماً. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ، ورطبيه بكريم ترطيب فعال مناسب لنوع بشرتك. وبعد استخدام هذا الماسك، ستلاحظين فوراً أن بشرة وجهك استعادت نضارتها وأصبحت أكثر نضارة وإشراقة.



ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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