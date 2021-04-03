كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:49 مساءً - على الرغم من مرور أكثر من 20 عاماً على ظهور صيحة المناكير الفرنش، إلا أنها لازالت تحظى برواج كبير بين الفتيات حتى يومنا هذا، وهو ما جعل الكثير منهن تبحثن عن أحدث صيحات مناكير فرنش لتطبيقها في إطلالاتهن المختلفة لعام 2021.



وتختلف صيحات المناكير الفرنش باختلاف الألوان والتصاميم المُستخدمة في تطبيقها، وفي هذا الألبوم، ستتعرفين بشكل أكثر تفصيلاً عن هذه الصيحات وطرق تطبيقها، لإطلالة أكثر عصرية وجاذبية، باستخدام أحدث صيحات مناكير فرنش 2021:



صيحة مناكير فرنش مع النقاط الملونة

مناكير فرنش مع النقاط الملونة



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة شبابية وعصرية بصيحة المناكير الفرنش، يُمكنكِ تطبيق صيحة مناكير فرنش مع النقاط الملونة، وهي الصيحة التي تناسب صاحبات الأظافر اللوزية عل وجه الخصوص.



ولتطبيق المناكير الفرنش بهذه الطريقة المُبتكرة، يُمكنكِ تطبيق المناكير الفرنش الأبيض بشكل طبيعي على جميع أظافركِ، ثم اختيار اثنين من الأظافر في الأصابع الوسطي لكل يد، ورسمهما اللون الأبيض بشكل أكثر وضوحاً، ليقترب الرسم من الجزء السفلي للأظافر، ثم رسم نقاط ملونة على هذا الجزء الأبيض، وهي النقاط التي تجمع بين الألوان الأسود والأصفر والوردي والأزرق.

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صيحة مناكير فرنش مع الجليتر

صيحة مناكير فرنش مع الجليتر



لإطلالة أكثر أنثوية وجاذبية، يُمكنكِ تطبيق صيحة مناكير فرنش مع الجليتر الذهبي أو الفضي، بتطبيق صيحة المناكير الفرنش على جميع أظافركِ، ثم اختيار اثنين من الأظافر في كل يد، لتطبيق الجليتر عليهما، وتحديداً عند الخط الفاصل بين المناكير الأبيض والمناكير الشفاف على أظافركِ، حيث يظهر الجليتر اللامع كخط فاصل رفيع، مما يُظهر أظافركِ بشكل جذاب وأنيق.

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صيحة مناكير فرنش بألوان الباستيل

صيحة مناكير فرنش بألوان الباستيل



لإطلالة أكثر نعومة، يُمكنكِ الاستعانة بصيحة المناكير الفرنش بألوان الباستيل، وهي الألون التي لاقت رواجاً كبيراً بين الفتيات في الآونة الأخيرة، سواء في الأزياء أو الإكسسوارات، أو صيحات المكياج.



ولتطبيق صيحة مناكير فرنش بـ ألوان الباستيل، يُمكنكِ اختيار أحد الألوان الباستيل الناعمة، مثل اللون السيمون أو الروز أو البيج، وتطبيقها على أظافركِ، بدلاً من اللون الشفاف المعتاد، الذي يتم استخدامه في صيحة المناكير الفرنش، مع تطبيق المناكير الأبيض بشكل طبيعي على أطراف الأظافر.

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