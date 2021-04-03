تسريحات الثمانينات والتسعينات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:49 مساءً - على طريقة شيرين سيف نصر وليلى علوي ونجمات الثمانينات والتسعينات، تعود بعض تسريحات الشعر من هذا الوقت موضة إلى عام 2021، وأبرزها التسريحات المموجة التي عادة مرة أخرى مع انتشار موضة "اللاحرارة" والتي تتبعها الفتيات ذوات الشعر المجعد، ليحافظن على مظهرهن الطبيعي، استوحي من نجمات هذا العصر، إطلالتك القادمة.



تذكري الغزة الكبيرة والشعر المموج الكبير، الخصلات المجعدة الحرة التي تتحرك في كل اتجاه، تلك الإطلالة المميزة التي كنا نتابعها في مسلسلات الثمانينات والتسعينات؛ لأنها على وشك أن تعود مرة أخرى، في عام 2021.



تسريحات الثمانينات:

الشعر المجعد الحر أحد علامات تسريحات الشعر في الثمانينات



الضخامة والحجم هما العامل المشترك بين كل قصات وتسريحات تلك الفترة، بعد أن توقفت ظاهرة "الشنيون" في السبعينات، حيث كانت أغلب القصات تحتاج لساعات من التنفيذ تحت أيدي المختصين، تمردت الثمانينات بصيحة لا تنسى من الشعر الحر الكثيف، مموج أو مجعد، تعرفي أبرز قصات تلك الفترة:



تسريحة الأسد:

قصة الأسد أحد أشهر تسريحات الثمانينات



وتعتبر من أشهر تسريحات تلك الفترة، والتي اشتهرت باسم تسريحة الأسد بسبب شبه شكل الشعر بينها وبين شعر الأسد الذي يحيط بوجهه من كل الاتجاهات، وهي واحدة من العلامات المميزة لهذه الفترة.

تابعي المزيد: ألوان صبغات شعر للبشرة السمراء



الغرة المستقيمة:

الغرة المستقيمة موضة الثمانينات



واحدة من أبرز معالم تلك الفترة هي غرة الشعر المستقيمة والمكوية على شكل أسطواني، والتي كانت علامة تلك المرحلة، ولم تعد للموضة مرة أخرى من وقتها.

تابعي المزيد: تسريحات شعر أنيقة لمناسبات الصيف



الغرة المموجة والتوكة العالية:

رباط شعر عالي وغرة مموجة ومبعثرة



كانت أغلب تسريحات هذا الوقت تناصر إطلاق العنان لشعرك، ولم تكن تعتمد ضم الشعر أو رفعه بأس شكل، إلا من تسريحة واحدة كانت تعتمد على غرة مموجة عالية، ورباط شعر ضخم ومنفوش، على أن يكون ذيل الحصان مموجاً هو الآخر.

وأخيراً الشعر المجعد بالكامل على الكتفين والذي يقص على طريقة دائرية ليعطي هالة حول الوجه بالكامل.

تابعي المزيد: ألوان صبغات الشعر لربيع 2021



تسريحات التسعينات:

الشعر المدرج موضة بداية التسعينات



كانت التسعينات شديدة الشبه، إلا أن الشعر الأملس عاد فيها بقوة، ليقلل حجم الكثافة التي كانت موضة في الثمانينات، وبدأت موضة تدريج الشعر وكي نهايات الشعر في اتجاهات متعاكسة.

تابعي المزيد: أبرز قصات الشعر لربيع وصيف 2021 من النجمات



رايتشل:

تسريحات رايتشل التي غزت التسعينات



لا يسعنا أن نذكر تسريحات شعر فترة التسعينات دون أن نتذكر تسريحة الشعر الأشهر في العالم، والتي ظهر عام 1991 وهو العام الذي بدأ فيه عرض مسلسل فريندز، وهو أشهر عمل درامي كوميدي في التاريخ، وكانت بطلته جينيفر أنستون، والتي لعبت دور رايتشل، صاحبة تسريحة الشعر الأيقونية، والتي لازالت علامة للتسعينات من وقتها.

تابعي المزيد: فوائد خل التفاح للشعر لا تُعد ولا تُحصى



الخصل الذهبية والصفراء:



كانت الخصل الذهبية والأطراف الصفراء واحدة من بصمات هذه الفترة على الموضة، تزداد وتقل كثافتها في الشعر بحسب ما يناسب لون بشرة الفتاة، ولكن إن كنت من شابات التسعينات، فلا بد أن لديك خصلة ذهبية في شعرك.

تابعي المزيد: تسريحات شعر مع مشابك كبيرة