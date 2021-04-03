إكسسوارات ذهبية من عروض ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:49 مساءً - لا شكّ أن الإكسسوارات الذهبية من عروض ربيع وصيف 2021 تضفي الفرح على الأزياء، خاصة إذا كانت كبيرة الحجم وزاهية الألوان.

من الأساور، القلادات، الخواتم، الأقراط، والخلاخل... لا تكتمل إطلالة كل سيدة وفتاة دون لمسة أنيقة وعصرية بعيدة عن الإطلالات الكلاسيكية، خاصة أن موديلات إكسسوارات الذهب تختلف من موسم إلى آخر، وتتبدّل تبعاً للموضة؛ حتى تتماشى مع كل أسلوب وذوق.



أسلوب الطبقات ولا أروع

شانيل Chanel



على الرغم من أن كثيراً من السيدات يفضلن الإكسسوارات الفضية، فإن الإكسسوارات الذهبية لا يمكن الاستغناء عنها.

إذا كانت السيدة تتمتّع بأسلوب ناعم، عليها أن تختار إكسسواراً باللون الذهبي يتميّز بموديله البسيط. لِمَ لا تلجئين إلى الخلاخل الخالية تماماً من أية تفاصيل منمّقة ومعقّدة؟ كما بإمكانكِ اللجوء إلى أسلوب الطبقات ووضعها كلها مع بعضها بعضاً فيما يتعلق بالعقد، أو حتى لِمَ لا تختارين ذلك الذي يتميّز بحبّة كريستال منسدلة منه، أو حتى قلادة تتّسم بشكلها ذي أسلوب الطبقات؟

من جهة أخرى، إذا كنتِ صاحبة أسلوب مشاكس، فعليكِ اللجوء إلى إكسسوارات ذهب تتميّز بموديلها اللافت، كأن تختاري على سبيل المثال خاتماً باللون الأوف وايت، الذي يتّسم بالتفاصيل على شكل سهم، أو أن تختاري آخر مبالغاً بحجمه.

من بين الإكسسوارات الذهبية التي تليق بكل سيدة، يمكن اللجوء إلى عقد يأتي على شكل سلاسل، أو كأن يتميّز بمزيج حبيبات اللؤلؤ التي ستضيف أيضاً لمسة رومانسية إلى الإطلالة.

هذا وبرزت مجموعة سلاسل وقلادات متعدّدة الطبقات إلى جانب القلادات اللامعة التي ستضمن الأناقة التي تبحث عنها كل سيدة.

أما إذا كنتِ تبحثين عن إكسسوارات ملوّنة بالتدرّج الذهبي تليق بأسلوبكِ الحالم، لِمَ لا تختارين تصاميم تتّسم بأسلوب أنثوي؟ كأن ترتدي أقراطاً تمزج بين اللونين الذهبي والزهري في الوقت نفسه، كما يمكنكِ اللجوء إلى إكسسوارات ذهب تتميّز بتفاصيل الأزهار، أو تلك التي تأتي على شكل ورود.

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أسلوب عصري بامتياز

إترو Etro



لا شيء بإمكانه أن يزيد من إشراقة الإطلالة وتوهّجها وغناها ويلفت الأنظار إلى السيدة أكثر من الإكسسوارات ذات الألوان الذهبية.

لإطلالة عصرية بامتياز وفريدة من نوعها، عليها أن تختار إكسسوارات ذهبية من عروض ربيع وصيف 2021، تتّسم بموديلها المبتكر؛ مثل الأقراط التي تأتي بشكلين مختلفين، أو اللجوء إلى تلك التي تتميّز بحجمها الكبير، أو أن تختار سواراً يأتي على شكل أمواج البحر.

كما برزت أساور من إكسسوارات ذهبية رقيقة للغاية، وهي تصلح لتنسيقها مع الأزياء في كل وقت، سواء اخترتِ إطلالة كاجوال أو كلاسيك. أما الأقراط الرائعة، فهي ستمنحكِ الحيوية التي تحتاجينها في الصيف؛ للتألق بإطلالة رائعة على البحر، كما أن الأقراط الذهبية التي تزيّنها قواقع البحر أو نجمة البحر، وغيرها الكثير من الكائنات البحرية؛ فهي مناسبة تماماً لهذا الموسم.

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إطلالات النهار والمساء

سولو Solo



اختاري الإكسسوارات الذهبية في مختلف إطلالاتكِ، في النهار مع الجينز أو الملابس الكاجوال؛ اختاري أقراطاً بتصميم الشندلييه، أو سواراً عريضاً، أو خاتماً بتصميم عصري وغريب. وفي المساء مع الفستان الأسود الأنيق أو الأحمر، أو أي لون آخر تختارينه؛ زيّني إطلالتكِ الراقية بإكسسوارات ذهبية بتصميم فاخر، والتي قد تكون مرصّعة بالأحجار الملوّنة أو بحبات السواروفسكي البرّاقة.

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