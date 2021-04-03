كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:49 مساءً - اختيار ساعة تتناسب مع إطلالتك ليس بالأمر السهل، خاصة مع امتلاء سوق المجوهرات بمختلف التصميمات والأشكال والألوان. إلا أن الساعات بمينا مربع تعود إلى رأس قائمة موديلات الساعات الراقية الأكثر رواجاً هذا العام بالأخص لشهر رمضان 2021.

لذلك، ولكي نجعل المهمة أسهل عليكِ؛ انتقينا لكِ اليوم مجموعة من الساعات الراقية ذات الميناء المربع المسيطر على موضة 2021 بتوقيع أهم دور المجوهرات كي تنسقيها مع إطلالات رمضان 2021 سواء لأوقات الإفطار أو السحور.

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ساعات راقية بميناء مربع لمناسبات رمضان 2021

ساعة من شانيل «Chanel»

ساعة من شانيل «Chanel»





تأملي، الخليج 365، هذه الساعة الراقية من شانيل «Chanel»، قطعة فريدة، تتميز بنعومتها، وتضفي على إطلالتك لمسة من القوة والغموض، قطعة مميزة من دار شانيل «Chanel» مصنوعة من الذهب الأصفر والتيتانيوم، وميناء مطلي باللكر الأسود، بالإضافة إلى حزام أسود مع لمسة مخملية تتناسب مع مختلف إطلالاتك الرسمية منها والكاجوال.

ساعة من بياجيه «Piaget»

ساعة من بياجيه «Piaget»

أما لتحضيرات الاحتفال المميز؛ فاخترنا لكِ هذه الساعة من مجموعة لايم لايت من بياجيه «Piaget»، ساعة ذات تصميم محدب يتناسب على نحو رائع مع شكل المعصم، وهي ساعة عابرة للزمن مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، تتميز بخطين رقيقين مرصَّعين بالماس على الطارة، ومرصوفة من الميناء إلى السوار بـ600 ماسة بريانت وتاج مرصَّع بالماس، كما تحمل الساعة أرقاماً رومانية من الذهب الأبيض.

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ساعة من تيفاني آند كو «Tiffany & Co»

ساعة من تيفاني آند كو «Tiffany & Co»

إليكِ، الخليج 365، هذه التحفة الفنية محدودة الإصدار من مجموعة تيفاني الشهيرة من دار تيفاني آند كوTiffany & Co ، مزيج مميز من التصميم المبتكر والحرفية السويسرية، مصممة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وميناء باللون الرمادي المستوحى من اللؤلؤ مرصَّع بالألماس، هذه الساعة مستطيلة تبدو أنيقة، ارتديها بشكل منفرد أو مكدسة مع أساور تيفاني أند كو.

ساعة من كاتييه «Cartier»

ساعة من كاتييه «Cartier»

بتصميم فريد ومميز أطلقت كارتييه Cartier هذه القطعة الجميلة من المجوهرات، بانثير دي كارتير، واحدة من التصميمات الأكثر تميزاً لدى الدار. واعتبرت هذه الساعة رمز النمط الحقيقي للنساء اللاتي لا يمررن دون أن يلاحظهن أحد.

الساعة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، ومرصَّعة بمجموعة من القطع الرائعة من الألماس وتاج من الماس كذلك، وسوار بتصميم مزدوج يلتف على المعصم بشكل انسيابي جذاب.

ساعة من بولغاري «Bvlgari»

ساعة من بولغاري «Bvlgari»

من دار بولغاري Bvlgari للمجوهرات والساعات الراقية انتقينا لكِ، الخليج 365، هذه التحفة الفنية الراقية التي أصدرتها مؤخراً، والمستوحاة من آلهة الإلهام في الأسطورة الإغريقية، بلونها المشرق وشكلها المتميز ودقتها العالية. تعكس هذه الساعة شغف الدار باستعمال الألوان الجريئة والأشكال القوية والسعي إلى الحرفية المتميزة، كما تفتخر بطبيعتها المتميزة بوصفها تحفة عصرية من المجوهرات. الساعة مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، ومرصَّعة بأحجار ألماس بريلينت وأحجار أماثيست مصقولة وقطع من المرجان، أما ميناء الساعة فتجدينه مرصَّعاً بالألماس المرصوف بتقنية الترصيع الثلجي، بالإضافة لحلقات وصل من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مرصَّعة بأحجار ألماس بريلينت وأحجار أماثيست مقطوعة بأسلوب كابوشون وقطع من المرجان، سوار الساعة مصنوع من جلد التمساح الأرجواني مزين بمشبك أرديون من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً ومرصَّع بأحجار ألماس بريلينت.

ارتديها، عزيزتي، مع فستان كلاسيكي وتحلِّي بإطلالة فريدة تحاكي إطلالة آلهة الجمال الإغريقي.

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