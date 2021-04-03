أفكار لارتداء الملابس المخطَّطة مع الحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:49 مساءً - تعود صيحة الأزياء المخططة بقوة لهذا العام، ولأن ملابس المحجبات أصبحت أكثر تنوعاً وأناقة، فسوف نرصد لكِ اليوم عدة أفكار لارتداء الأزياء المخططة مع الحجاب، للوك ناعم وأنيق يناسب مظهرك اليومي في مختلف المواسم والمشاوير.



الأزياء المخططة من منة السني

اطلالة شتوية بالبلوزة المخططة من منة السني - الصورة حسابها من الانستغرام



تحرص المدونة المصرية، منة السني، على اتباع خطوط الموضة في إطلالاتها بشكل كبير، ومن أحدث التنسيقات تأنقت ببلوزة مخططة عرضياً باللون الأبيض والأحمر مع بنطلون أبيض وحجاب التوربان الأحمر، وأكملت اللوك بحذاء رياضي وقلادات ذهبية، وفي إطلالة ربيعية مميزة نسقت تنورة زرقاء مخططة طولياً بالأبيض مع بلوزة بيضاء وحجاب أحمر مطبع باللون الأبيض لخيار مرح وأنيق، واختارت في إطلالة شتوية بلوزة سوداء مخططة عرضياً بالأبيض مع بنطلون الجينز الأزرق ومعطف طويل باللون الأحمر، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأسود.

تابعي المزيد: إطلالات ربيعية محتشمة من رزان الجاسم



آية مكرم ببلوزة بخطوط ناعمة

اية مكرم ببلوزة بخطوط ناعمة -الصورة من حسابها على الانستغرام



في إطلالة يومية ناعمة مناسبة لكل الفتيات، شاهدنا المدونة المصرية، آية مكرم، بإطلالة كاجوال اعتمدت فيها على بنطلون الجينز الأزرق مع قميص أبيض مخطط عرضياً باللونين الأزرق والأحمر، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأبيض لخيار بسيط وأنيق.

تابعي المزيد: تنسيقات محتشمة للمحجبات من صوفيا جودسون



صيحة الأزياء المخططة من أحلام عادل

اطلالة بسيطة من احلام عادل بالبلوزة المخططة -الصورة من حسابها على الانستغرام



إن كنتِ تبحثين عن أزياء بسيطة منسقة بأسلوب عملي مريح، فيمكنك اتباع أسلوب البلوغر والإعلامية، أحلام عادل؛ حيث ظهرت ببلوزة مخططة عرضياً بعدة ألوان مع بنطلون جينز أزرق ممزق وحذاء رياضي فوشيا، وارتدَتْ في إطلالة مرحة فستاناً برتقالياً مخططاً بالأحمر والأبيض والأزرق مع قميص أزرق مربوط في الخصر، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية اللون، وفي اللوك الثالث أطلت ببلوزة سوداء مخططة بخطوط نحيلة بيضاء مع تنورة بليسيه زرقاء، وأكملت مظهرها بحجاب زهري واكسسوارات حيادية اللون.

تابعي المزيد: تنسيقات ربيعية للمحجبات في العمل



إطلالة كاجوال لدعاء عكاشة بالبلوزة المخططة

اطلالة كاجوال لدعاء عكاشة بالبلوزة المخططة الصورة من حسابها الانستغرام



لإطلالة مرحة وبسيطة مناسبة لمظهرك اليومي، يمكنك تطبيق أسلوب البلوغر والإعلامية المصرية، دعاء عكاشة، التي تألقت ببنطلون واسع من الجينز الأزرق مع بلوزة زهرية مخططة عرضياً باللونين الأصفر والسماوي، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأبيض مع حقيبة من الجلد الزهري.

تابعي المزيد: طريقة عصرية لتنسيق الفساتين العملية