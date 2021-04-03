عبايات من قطعتين للخروج موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:49 مساءً - تُعَدُّ العبايات الخليجية قطعة مهمة للنساء العربيات؛ لكونها من الأزياء الأكثر شهرة، بالإضافة إلى كونها دليلاً للحشمة والأناقة، كما تتميز بأنها قطعة مريحة تتجدد دوماً لمواكبة خطوط الموضة، ومن أحدث التصاميم وأكثرها عصرية وتميزاً اخترنا لك العبايات المصممة بقطعتين، لتناسب خروجات عام 2021.



عباية بقطعتين من متجر فيوليتا Violetta

عباية بقطعتين من متجر فيوليتا -الصورة من الانستغرام



قدمت العلامة السعودية للعبايات "فيوليتا" عدة أفكار مميزة على يد المصممة السعودية، زهراء، وتميزت بتصاميم حديثة وبأقمشة عملية ذات جودة ملكية عالية، ومنها اخترنا لك عباية بقطعتين مصممة بثلاث قطع أساسية، وهي التنورة والحزام والقطعة العلوية، لتكون قَصَّة مُلهمة وعملية مع فخامة الشك في الأطراف، ويتميز هذا التصميم بصنعه من قماش الشنتون الهندي، لذا فهو عملي في الغسيل، ومناسب للارتداء اليومي؛ حيث لا يجذب الأتربة.

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عباية بقطعتين من دار لينا Darlena

عباية بقطعتين من دار لينا -الصورة من الانستغرام



تسعى دار أزياء لينا السعودية إلى التفرد بالتصميم وجودة الخياطة، وتهدف لأن تكون مصدراً للأناقة والإلهام لجميع المهتمات بمجال الموضة والأزياء، ومن وحيها انتقينا لكِ عباية سوداء ناعمة مصنوعة من قماش نصف القمر، تتميز بجيوب جانبية على شكل منحنى ناعم لتناسب الإطلالات اليومية المختلفة.

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عباية بقطعتين من علامة هبة hebah abayat

عباية بقطعتين من علامة هبة-الصورة من الانستغرام



قدمت علامة هبة عباية كويتية سادة مصممة بطبقتين محددتين بأطراف الطبقة العلوية من قماشين مختلفين، وهي مناسبة للارتداء اليومي بأسلوب عملي مريح ومواكب لخطوط الموضة.

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عباية بقطعتين من علامة زاهي العود Zahi aloud

الاعلامية البحرينية خولة المراغي بعباية من تصميم علامة زاهي العود -الصورة من الانستغرام



من علامة زاهي للمصممة، إلهام، اخترنا لكُنَّ عدة أفكار للعباية المصنوعة بطبقتين، منها عباية مصممة بأسلوب التنورة والبلوزة مطرزة بفصوص ضخمة بأسلوب مموج على الجزء السفلي للقطعتين وأطراف الأكمام، وللوك مناسب للمناسبات الضخمة اخترنا لكُنَّ من علامة زاهي عباية مصممة بقماش التول من الأسفل، وعلى شكل جاكيت وبلوزة داخلية باللون الأسود لخيار مميز وأنثوي.

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