كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:49 مساءً -

الكثيرات من الفتيات يحلمن باقتناء مجوهرات الراقية من الألماس الوردي؛ فلطالما كان هذا الحجر الفريد والنادر من أروع الأحجار على الإطلاق؛ لذا تعرفي معنا اليوم على تفاصيل أفخم المجوهرات المصممة بالألماس الوردي من وحي دور المجوهرات العالمية التي يمكنك أن تتألقي بها لأجمل خروجات سحور رمضان 2021.

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أرقى مجوهرات الألماس باللون الوردي تليق بسحور رمضان 2021

خاتم هاري وينستون الوردي Harry Winston

خاتم هاري وينستون الوردي Harry Winston

صُمِّمَ خاتم هاري وينستون Harry Winston الوردي من حجر مركزي من الألماس الوردي الفاخر بقطعة مستطيلة وضخمة عيار 18. 96 قيراطاً مع حجرين جانبيين من الألماس المصمم على شكل درع، ورُصِّعَ الخاتم بالذهب الوردي عيار 18 قيراطاً مع البلاتين؛ ليتناسب مع مظهرك في المناسبات الضخمة.

عقد بروم دو سافير من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

عقد بروم دو سافير من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels





تنساب مجموعة المجوهرات الراقية بالمير من دار فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels بتصاميم فاخرة وأنيقة تمنحك إطلالة مرحة، وفي هذا التصميم يتعانق الألماس الزهري مع أحجار السافير ذات اللون المتدرج المتناغم والمتناثرة عبر الابتكار بطريقة تبدو وكأنها عشوائية، فينتج عنها تأثير متقزِّح، وتحتفي الخطوط السلسة الذهبية لهذا الطقم بمشهد البحر الخلاّب تحت أشعة الشمس المتحركة، بينما يجسد كل حجر قطرات الماء مستحضِراً رذاذ الأمواج.

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خاتم الطائر الطنان من بوشرون Boucheron

خاتم الطائر الطنان من بوشرون Boucheron



يشتهر طائر الطنان بكونه أصغر طائر في العالم، وهو يعانق الزهور العطرة والمليئة بالحياة بجماله وسرعته، لذا استوحت علامة بوشرون Boucheron خاتم هوبي من الطائر الطنان المرصع بوزن 34 قيراطاً، وصُمِّمَ بالمورجانيت والألماس والسافير باللون الأزرق والوردي على الذهب الأبيض والوردي؛ لتتميزي بالفخامة والإبهار.

قلادة من مجموعة الألماس السعيد من شوبارد Chopard

قلادة من مجموعة الألماس السعيد من شوبارد Chopard



تمتاز مجوهرات Happy Diamonds بقطع فريدة بقدر ما هي مرحة؛ حيث تقدم علامة شوبارد Chopard من خلال هذه المجموعة مجوهرات ماسية بألوان مختلفة تتناسب مع كل النساء، وقدمت من بينها قلادة من الألماس الراقص الخالي تماماً بين بلوريتين من الياقوت، مما يمكّنهما من التحرك دون قيود، ومن خلال هذه الحركة بالذات يتمُّ تعزيز بريقها المتأصل.

خاتم The Vivid Pink من غراف Graff

خاتم The Vivid Pink من غراف Graff

صُمِّمَ هذا الخاتم من علامة غراف Graff بأسلوب مميز وفاخر؛ حيث زُين بحجرين من الألماس الأبيض مع حجر الألماس الوردي الضخم في المنتصف، والذي يبلغ حجمه 5 قراريط، ويُزين بفصوص من الذهب الدائرية على الأطراف بأسلوب ناعم ولافت للأنظار.

قلادة وينستون العنقودية من هاري وينستون Harry winston

قلادة ونستون العنقودية من هاري وينستون Harry winston

لقلادة فاخرة في مناسباتك اليومية، ننصحك باقتناء قلادة ونستون العنقودية المصممة من الياقوت الوردي والألماس على شكل مركيز وكمثرى وزنها حوالي 2. 61 قيراطاً؛ لتشكِّل زهرة مميزة وأنثوية من توقيع هاري وينستون Harry winston.

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