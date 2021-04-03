بعد تحذير هيئة الأرصاد.. نصائح للتخلص من الأتربة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - ماما

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأسبوع المقبل، حيث يشهد الطقس حالة من التقلبات الجوية، كنشاط لحركة الرياح، وانتشار الأتربة العالقة بالجو، بالإضافة إلى نشاط حركة الرياح.

يستعرض «هُن»، في هذا التقرير أبرز الطرق التي تساعد في التخلص من الغبار داخل المنزل، كما ذكرها موقع «housewife».

استخدام فرش المكنسة في مكانها المناسب

يجب الحرص على استخدام الفرشاة الصحيحة لكل مكان، فالستائر تختلف عن السجاد، والأرضيات الخشبية تختلف عن أقمشة الكنب، ومع استخدام الفرشاة الخاطئة لن تستطيع المكنسة سحب الغبار من المكان المتسخ بشكل جيد.

تنفيض السجاد والوسادات

أحيانا لا يمكن التخلص من الأتربة التي تتراكم على السجاد والوسادات باستخدام المكنسة فقط، ويفضل استخدام مضرب خشبي أو أي أداة أخرى مرة على الأقل كل أسبوعين في شرفة المنزل، وتركها في الشمس.

تنظيف النوافذ باستمرار

الحرص على استخدام في التنظيف الفوطة المبللة مرة كل يومين لتجنب دخول الأتربة من النوافذ والشرفات.

تنقية الهواء

تساعد خاصية تنقية الهواء في المكيفات وتشغيلها أثناء التنظيف على تنقية الهواء من الأتربة المتناثرة في الجو خلال التنظيف.

وضع الملابس في الدولاب

يجب وضع الملابس بعد خلعها مباشرة داخل الدولاب، حتى لا تتراكم عليها الأتربة، بالإضافة إلى غلق الدولاب بإحكام.

نصائح للتخلص من الأتربة قبل دخولها المنزل

يمكن وضع قطعة من القماش المبلل أسفل الأبواب والبلكونات لامتصاص الأتربة وغسله كل ساعتين.

يفضل تغطية الأثاث بقطع من الأقمشة وتغيرها كل فترة، حتى لا يتم التصاق الأتربة بالأثاث.

مسح الأسطح كل فترة بفوطة قطنية وعدم استخدام «الريشة»، لأنها تعمل على توزيع الأتربة في الغرفة.

شفط الأتربة بالمكنسة في أجناب وأركان الغرف فهي أماكن سهلة تكوين الأتربة.

استخدام مطهر بدلا من الملمع لتطهير الأسطح.