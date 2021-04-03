أسرار في حياة حتشبسوت.. حكمت مصر بخدعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يشهد العالم اليوم، بعد ساعات قليلة، الاحتفال الكبير المنتظر، لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية، حيث أنه من المقرر نقل 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، أبرزها الملك رمسيس الثاني، وسقنن رع، تحتمس الثالث، والملكتين حتشبسوت وتي.

أبرز المعلومات عن الملكة حتشبسوت

ويكشف عالم المصريات والمؤرخ الأثري بسام الشماع، خلال حديثه لـ«هن»، أبرز المحطات في حياة الملكة حتشبسوت.

- صاحبة أكبر فترة حكم لامرأة في تاريخ مصر، إذ امتدت ما بين 18 و22 عاما.

خدعة حكم حتشبسوت

- اغتصبت العرش من تحتمس الثالث ابن زوجها تحتمس الثاني.

- لم تنجب أولادا وأنجبت ابنة واحدة فقط.

- تولت حكم مصر بخدعة كبيرة، بعدما نحتت تمثالا يجسد والدتها داخل معبد الدير البحري، ووضعته أمام تمثال الإله آمون، دليلا على معاشرتهما الزوجية لبعضهما، ومن ثم نحتت آخر جسد والدتها وهي حامل بها، وأوهمت المصريين أنها ابنة الإله الأكبر، ومن هنا تولت مقاليد الحكم.

ازدهار التجارة بفترة حكم حتشبسوت

- تميزت فترة حكمها بالسلام، فلم تشهد حروبا إلا قليلا، لكنها ازدهرت اقتصاديا، وفتح العديد من مجالات التجارة بين مصر ودول أخرى.

- عانت من السِمنة وداء السكري وسرطان الحوض.

- تم محو وتدمير أسمائها من كافة المعابد بعدما تولى تحتمس الثالث حكم البلاد.

المؤرخ الآثري: هناك ملكة آخرى تدعى حتشبسوت

وفي السياق ذاته، كشف «الشماع»، أن هناك ملكة أخرى في تاريخ مصر القديمة تحمل اسم حتشبسوت، موضحا أنها كانت زوجة الملك تحتمس الثالث.

وتابع المؤرخ الآثري: «تحتمس الثالث تزوج من الملكة ميريت رع حاتشبسوت، والتي حملت نفس اسم زوجة أبيه، وكان لقبها هو نحوت حموت نبوت أي ما يعني سيدة كل السيدات أو سيدة زوجات الملك».