احتفالات قدمتها جاسمين طه زكي قبل «نقل المومياوات الملكية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، على شاشة DMC، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تقديمها احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير.

ولم تكن هذه الاحتفالية الأولى التي تقدمها الإعلامية جاسمين طه، يستعرض «هُن»، أبرز الاحتفالات التي قدمتها.

احتفالات قدمتها الإعلامية جاسمين طه زكي

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

قدمت الإعلامية جاسمين طه، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

احتفالية مرور 150 عاما على إنشاء الأوبرا الخديوية

قدمت المذيعة جاسمين طه زكي، احتفالية مرور 150 عاما على إنشاء الأوبرا الخديوية، والتي قدمت على المسرح الكبير، بحضور عدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين.

احتفالية افتتاح كأس العالم لكرة اليد

قدمت الإعلامية جاسمين طه، مراسم افتتاح كأس العالم لكرة اليد 2021 التي استضفتها مصر من 13 يناير، وحتى 31 من الشهر نفسه.

مؤتمر العام الثقافي المصري

قدمت مؤتمر تدشين العام الثقافي المصري الصيني في الأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني.

حفل ختام الدورة السابعة والعشرين من مهرجان الموسيقى العربية

قدمت المذيعة جاسمين طه زكي، حفل ختام الدورة السابعة والعشرين من مهرجان الموسيقى العربية، المقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

في 2019 قدمت احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

احتفالية نقل المومياوات الملكية

كانت آخر الاحتفالات التي سوف تقدمها الإعلامية جاسمين طه، حفل المومياوات الملكية، وأعربت جاسمين عن سعادتها وفخرها لمشاركتها في هذا الحدث والذى وصفته بالتاريخي.