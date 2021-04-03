لخسارة الوزن.. تعرف على الوقت المناسب لتناول وجبة العشاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

عند الرغبة في التخلص من الوزن الزائد، يبدأ البحث عن التوقيت المناسب لتناول الطعام، وتعتبر وجبة العشاء من أكثر الوجبات التي يخزنها الجسم، لأن الجسم يكون في أدنى مستويات نشاطه أثناء النوم.

وأوضحت العديد من الدراسات، أن تناول الطعام قبل النوم مباشرة يزيد نسبة السكر في الدم، مما يؤدى إلى صعوبة النوم، وحسب خبراء في التغذية، يجب أن تكون الوجبة اليومية الأخيرة، خفيفة وقبل النوم بثلاث ساعات على الأقل.

أسباب الابتعاد عن العشاء في وقت متأخر

هناك بعض الأسباب التي يجب فيها الابتعاد عن العشاء في وقت متأخر، منها كما ذكرها موقع «times of india».

انخفاض إيقاع الساعة البيولوجية وزيادة الرغبة في تناول الحلويات في الليل.

الأكل المتأخر، ينتهي بخيارات طعام غير صحية.

تناول الحلويات في الليل يرفع فجأة مستويات السكر في الدم.

تنخفض نسبة الميلاتونين، الهرمون الذي يساعد على الشعور بالاسترخاء، ما يُسبب صعوبة النوم.

يزيد النوم بعد الأكل مباشرة، فرص الإصابة بالارتجاع الحمضي.

وجبات في العشاء لا تتسبب في زيادة الوزن

العدس

يعتبر العدس من الوجبات الصحية في العشاء ولا يتسبب في زيادة الوزن، خاصة في فصل الشتاء.

سلطة الكينو بالخضار

سلطة الكينوا بالخضار

تعتبر من الوجبات الخفيفة ليست مليئة بالسعرات الحرارية، وتقدم قيمة غذائية للجسم، حيث تمتاز الكينوا باحتوائها على كميات عالية من معدني الحديد والكالسيوم، وهي معادن مهمة لصحة الجسم والعظام.

البطاطا المحشية بالبازلاء والأفوكادو

تعتبر البطاطا أحد الكربوهيدرات التي تعطي الجسم الطاقة، كما تحتوي على الألياف الغذائية الهامة لتحسين الهضم، والبازلاء تحتوي على الفيتامينات، والمعادن اللازمة لصحة الجسم، أما الأفوكادو، فهو فاكهة غنية بفيتامين سي الذي يعمل كأحد مضادات الأكسدة.