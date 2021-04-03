الامارات | سوريا: 8 قتلى و3 في العناية المركزة بعد شجار عائلي على رعي الأغنام

شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: 8 قتلى و3 في العناية المركزة بعد شجار عائلي على رعي الأغنام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتل ثمانية أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بشجار عشائري في منطقة القامشلي شمال شرقي سورية.

وقالت مصادر محلية في مدينة القامشلي إن ثمانية سقطوا قتلى وثلاثة نقلوا جرحى للعناية المركزة بعد شجار بين عائلتي الحسو والحلاب في قرية الدلاوية بريف القامشلي.

وأكدت المصادر أن «الخلاف اندلع بين العائلتين بعد دخول عدد من الأغنام إلى حقل قمح ما أدى لنشوب شجار تطور إلى استخدام السلاح».

وأضافت المصادر أن «القرية والقرى المجاورة لها تعيش حالة توتر تحسباً من وقوع اشتباك جديد بين العائلتين اللتين تنتميان لعشيرة واحدة وأن وجهاء وشيوخ عشائر من القامشلي وصلوا إلى القرية لتهدئة الأوضاع».

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