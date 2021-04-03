الامارات | بريطاني يفوز بـ 122 مليوناً .. في سحب "اليانصيب"

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطاني يفوز بـ 122 مليوناً .. في سحب "اليانصيب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل فائز واحد في المملكة المتحدة يوم الجمعة على جائزة كبرى قيمتها 122 مليون جنيه إسترليني (168 مليون دولار) في جائزة يورومليونز، حسبما أفادت جائزة اليانصيب الوطنية البريطانية.

وبهذا الفوز، أصبح حامل التذكرة خامس أكبر فائز على الإطلاق في اليانصيب الوطني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "برس أسوسييشن".

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