7 وصفات منزلية بسيطة لعلاج التهابات المسالك البولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت مصابا بعدوى المسالك البولية، فلا داعي للتوتر، فأنت لست وحدك، التهابات المسالك البولية مؤلمة ومزعجة ولكن من السهل جدًا التخلص منها.

إليك كيفية التخلص من عدوى البول باستخدام العلاجات المنزلية، وفقا لصحيفة express البريطانية.

ما هي التهابات المسالك البولية وكيف تصاب بها؟

التهاب المسالك البولية هو التهاب في أي جزء من جهازك البولي، الكلى والرحم والمثانة، تشمل معظم الالتهابات الجهاز البولي السفلي.

عادةً ما ينتج التهاب المسالك البولية عن تراكم البكتيريا، والتي تتحول بعد ذلك إلى عدوى كاملة.

في معظم الحالات، تحدث عدوى المسالك البولية بعد الجماع، ولكن هناك نوعان رئيسيان من العدوى:

التهاب المثانة

يحدث هذا النوع من التهاب المسالك البولية عادة بسبب الإشريكية القولونية، وهي نوع من البكتيريا توجد عادة في الجهاز الهضمي (المعروف أيضًا باسم فتحة الشرج).

قد يؤدي الاتصال الجنسي إلى التهاب المثانة، لكن ليس عليك أن تكون نشطًا جنسيًا لتطويره.

جميع الأشخاص الذين يعانون من المهبل معرضون لخطر الإصابة بالتهاب المثانة، وهذا يرجع ببساطة إلى المسافة الأقصر من فتحة الشرج إلى الإحليل.

إصابة مجرى البول، المعروف أيضًا باسم التهاب الإحليل.

يحدث التهاب الإحليل عندما تنتشر بكتيريا الجهاز الهضمي من فتحة الشرج إلى مجرى البول.

أيضًا، نظرًا لأن مجرى البول الأنثوي قريب من المهبل، يمكن أن تسبب العدوى المنقولة جنسيًا، مثل الهربس والسيلان والكلاميديا والميكوبلازما، التهاب الإحليل.

ما هي أعراض التهاب المسالك البولية؟

بعض أولئك الذين يصابون بعدوى المسالك البولية لا تظهر عليهم أعراض، والتي يمكن أن تكون خطيرة، ولكن عادة ما تكون الأعراض بارزة إلى حد ما.

وتشمل الأعراض:

رغبة قوية ومستمرة في التبول.

إحساس بالحرقان عند التبول.

ظهور البول باللون الأحمر أو الوردي الفاتح أو البني (علامة على وجود دم في البول).

خروج كميات صغيرة ومتكررة من البول.

ظهور بول غائم.

رائحة البول قوية.

ألم الحوض في وسط الحوض وحول منطقة عظم العانة (عند النساء فقط).

العلاج

يعالج الأطباء عادةً التهابات المسالك البولية بالمضادات الحيوية، ومع ذلك، فهي ليست الخيار الوحيد لأن هناك العديد من العلاجات التي لا تتطلب وصفة طبية ويمكن القيام بها في المنزل.

جميع العلاجات التالية سريعة وسهلة للغاية وستساعد في تقليل أي أعراض مؤلمة لمرض التهاب المسالك البولية قبل طرد العدوى.

كيف تتخلص من عدوى البول:

اشرب الكثير من الماء

من أول الأشياء التي يجب القيام بها عند الإصابة بعدوى المسالك البولية شرب الكثير من الماء، وذلك لأن شرب الماء يمكن أن يساعد في طرد البكتيريا التي تسبب العدوى.

تناول الكثير من الطعام وشرب الكثير من السوائل الغنية بفيتامين سي

الحصول على الكثير من فيتامين سي مهم لأن الكميات الكبيرة تجعل البول أكثر حمضية، سيساعد هذا بعد ذلك على منع نمو البكتيريا في المسالك البولية، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة قد تسبب تهيج المثانة بسبب التأثير الحمضي، لذلك قد تكون مؤلمة عند التبول.

امتنع عن الأطعمة الغنية بالتوابل والنيكوتين والمزيد من نظامك الغذائي

يمكن للمهيجات مثل الكافيين والكحول والأطعمة الغنية بالتوابل والنيكوتين أو المشروبات الغازية أن تزيد من تهيج المثانة، مما يجعل من الصعب على جسمك أن يتعافى.

بدلاً من ذلك، اختر الأطعمة الصحية الغنية بالألياف المفيدة لجهازك الهضمي مثل دقيق الشوفان أو حساء العدس.

اذهب إلى المرحاض بقدر ما تستطيع

في كل مرة تقوم فيها بإفراغ مثانتك تقوم بالتخلص منها من بعض البكتيريا المسببة للعدوى.

لذا فإن شرب الكثير من السوائل والذهاب إلى الحمام بانتظام سيساعدك على التخلص من العدوى في أي وقت من الأوقات.

جرب بعض العلاجات العشبية

وقد ادعى الكثيرون أن أوراق عنب الدب العشبية الفريدة مفيدة لتهدئة التهابات المسالك البولية السفلية في المثانة أو الإحليل.

هل عصير التوت البري مفيد لالتهابات المسالك البولية؟

لطالما استخدم عصير التوت البري كعلاج منزلي لعدوى المسالك البولية، ولكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير من المعلومات المتضاربة حول ما إذا كان يعمل بالفعل أم لا.

جادل العلماء حول مدى فعالية عصير التوت البري في الوقاية من عدوى المسالك البولية وطردها بسبب الاستنتاجات المتضاربة في الدراسات حول هذا الموضوع.

ومع ذلك، فإن شربه لن يسبب لك أي ضرر، لذلك قد يستحق المحاولة.

فقط تأكد من اختيار عصير التوت البري غير المحلى، لأن السكر الموجود في عصير التوت البري المحلى يمكن أن يغذي عدوى بكتيرية.