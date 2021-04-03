للإناث.. 5 أشياء من الضروري أن تكون في حقيبتك خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يتطلب الصيف الكثير من العناية للعديد من الأشياء، مثل بشرتك وعينيك وصحتك، لذا هناك العديد من الأشياء والضروريات يجب وضعها في حقيبتنا في الصيف معنا أينما ذهبنا، كما أورد موقع "swirlster".

1- معقم اليدين:

في الصيف يصبح من الضروري أن تكون خاليًا من الجراثيم، وذلك لأنه مع كل الأسطح المتسخة المتعرقة التي نتلامس معها خلال يومنا تزدهر الكائنات الدقيقة، وتجعل الجميع أكثر عرضة للإصابة بالمرض، لذلك من الضروري أن نحمل زجاجة صغيرة من معقم اليدين أينما ذهبنا.

2- العطر أو مزيل العرق:

للحصول على مظهر منتعش، يجب أن نحمل مضادًا للتعرق أو مزيلًا للعرق أو زجاجة عطر صغيرة الحجم.

3- النظارة الشمسية:

تحتاج عيناكِ وبشرتكِ أيضًا إلى الحماية من أشعة الشمس، وهذا هو السبب الذي يجعل من الضروري حمل النظارات الشمسية في حقيبتك، ومن الأفضل شراء النظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية.

4- الماء:

تناول الماء مهم جدا للحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم خصوصا خلال فصل الصيف، حيث أنه يقي من الجفاف ويحافظ على الجهاز الهضمي ويعزز صحة البشرة.

5-كريم واقي من الشمس:

واقي الشمس لا يقتصر دوره فقط على حجب أشعة الشمس الضارة، بل يمكنه أيضًا منع ظهور بقع الجلد وتغير لونها.