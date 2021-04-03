حقائق عن مواليد برج الحمل.. مش بيسامح ولو غضبان ممكن يضرب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«من 21 مارس حتى 19 أبريل» هي فترة مواليد برج الحمل، وهو البرج الذي يتميز أصحابه بالصفات المختلفة عن باقي الأبراج، إذ تتعدد الصفات من الشجاعة والثقة بالنفس والاعتزاز وحملهم للطاقة الإيجابية.

كما أن مواليد برج الحمل يتقاسمون في عدد من الحقائق المرتبطة بهم، وعرضتها المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، خلال حديثها لـ«هن».

حقائق متعلقة ببرج الحمل

كلمة تصفهم

البراءة

الحب من وجهة نظرهم

«الانبهار والحرب» هما الوصف الأنسب لهذا البرج عند الدخول في علاقة حب، إذ أن الرجل يهتم بانبهار المرأة تجاهه، والعكس أيضًا، غير أنهم على استعداد الدخول في حرب لامتلاك الشخص الذي يحبونه.

لو وقع في مشكلة

عند وقوع أصحاب برج الحمل في مشكلة يكون التفكير السريع والإنجاز في حل ما يقابلونه من مشاكل، ورغم أنهم يتسمون بالعصبية لكنهم عادة يفضلون الحلول المباشرة.

لو غضب يضرب

الصوت العالي والغضب الشديد، هما رد الفعل الذي يتخذه أصحاب برج الحمل عند شعورهم بالغضب «ممكن يضرب اللي قدامه أو يضرب نفسه».

بيسامح؟

يتسم أصحاب الحمل بالاعتزاز بالنفس، لذلك من الصعب جدًا أن يتسامح «الحمل» إذا أخطأ أحد في حقهم.

نسبة الخيانة عند الرجل

يتسم رجل الحمل بالملل، فإذا انتابه هذا الشعور مع زوجته، فلن يخونها لكنه من الممكن أن يتركها للبحث عن امرأة أخرى يشعر معها بطاقة من جديد.

تعامله مع أولاده

يحب رجل الحمل أن يفتخر بأولاده، ورغم أنه يعلمهم الاستقلالية، إلا أنه من حين لآخر يفرض سيطرته عليهم.

في اكتئاب الشتاء

ممارسة رياضة البوكس من الطريقة المسلية التي يتبعها أصحاب برج الحمل للتغلب على الطاقة السلبية ومرحلة الاكتئاب الذي يمر بهم أثناء فصل الشتاء.

أكتر لون بيحبوه

يعتبر اللون الأحمر أكثر الألوان المناسبة لأصحاب برج الحمل.